Uzmanından tavsiye: Yıl sonu stresini azaltmaya yardımcı 5 adım

Yıl sonu döneminin çalışanların ruhsal dayanıklılığını zorlayabildiğine dikkat çeken Medicana Kadıköy Hastanesi Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, bu durumun çoğu zaman fark edilmeden biriktiğini belirterek, “Yılın son haftalarına yaklaşıldığında, hedeflerin kapanması, yoğun iş temposu, sosyal beklentiler ve finansal kaygılar birbirine eklenerek duygusal tükenmişliğe zemin hazırlayabiliyor. Bu süreçte uyku düzeni bozulabiliyor, odaklanma güçlükleri, isteksizlik ve gün içinde dalgalanan duygu durumları sıkça ortaya çıkabiliyor. Tükenmişlik hissi başlangıçta yorgunluk gibi değerlendirilse de, zamanla işlevselliği etkileyen daha ciddi bir tabloya dönüşebiliyor” diye konuştu.





YIL SONU STRESİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ

Uzm. Klinik Psk. Küçük, “Yıl sonu döneminde sıkça karşılaşılan stres belirtileri hem duygusal hem de fiziksel yansımalarla kendini gösterebiliyor. Duygusal tükenme, motivasyon kaybı, irritabilite, uyku düzeninde bozulma ve zihni toparlamakta güçlük yaşanması bu belirtilerin başında geliyor. Artan iş yükü ve sosyal sorumluluklara bağlı olarak kişilerde sabırsızlık, karar vermede zorlanma ve yoğunluk hissi de görülebiliyor” dedi.





Küçük, bu belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi durumunda profesyonel bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, “Yoğun stresin kontrol altına alınmaması durumunda tükenmişlik sendromu daha belirgin hale gelerek kişinin iş yaşamı, sosyal ilişkileri ve günlük işlevselliği üzerinde kalıcı etkiler yaratabilir” ifadelerini kullandı.





BU DÖNEMDE RUHSAL DAYANIKLILIĞI AZALTAN FAKTÖRLER

Uzm. Klinik Psk. Küçük, özellikle yoğun çalışma saatleri, düzensiz uyku düzeni, artan sosyal yükümlülükler ve kendine zaman ayıramama durumunun yıl sonu stresini pekiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yoğunluk dönemlerinde kişi kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeye daha meyilli olur. Bu durum, stres toleransını düşürerek duygusal kırılganlığı artırır. Gün içinde kısa molalar vermemek, sosyal etkinlik yükümlülüklerinin artması ve gece uykusunun bölünmesi, yıl sonu stresini tetikleyen temel unsurlar arasındadır.”





YIL SONU STRESİNİ AZALTMAYA YARDIMCI 5 ADIM

Uzm. Klinik Psk. Selin Küçük, bu dönemde ruhsal yükü azaltmaya yönelik uygulanabilir önerileri şöyle sıraladı:

“Gerçekçi zaman planlaması: Yoğun iş takvimlerinde, yapılacaklar listesini sadeleştirmek ve gereksiz aciliyeti olan işlere öncelik vermemek, zaman baskısını azaltmaya yardımcı olabilir. Takvimde esneklik oluşturmak stres yönetimini kolaylaştırır.





“Kısa zihin molaları verme Gün içinde birkaç dakikalık zihinsel molalar, odaklanmayı artırabilir ve zihinsel yorgunluğu hafifletebilir. Bu molalar, yoğun tempoda duygusal dengenin korunmasına katkı sağlar.





“Sosyal yükümlülükleri azaltma Yıl sonu döneminde artan etkinlikler ve sosyal beklentiler, fark edilmeden stres kaynaklarından biri haline gelebilir. Sosyal takvimi sadeleştirmek, duygusal yükü hafifletebilir.





“Uyku düzenini koruma Geç saatlere uzayan iş temposu ve yoğun sosyal aktiviteler, uyku düzenini bozarak stres toleransını azaltabilir. Düzenli uyku, ruhsal dayanıklılık açısından kritik bir rol oynar.





“Profesyonel destekten çekinmeme Stres ve tükenmişlik belirtilerinin uzun süre devam etmesi durumunda psikolojik değerlendirme yapılması önemlidir. Erken dönemde alınan profesyonel destek, sürecin ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir.”



