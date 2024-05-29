Vanity’den akıl almaz Filistin sansürü

77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne Filistin’e verilen destek mesajları damga vurdu. Bu isimlerden birisi de Avustralyalı aktör Guy Pearce’dı. Festivale Filistin bayrağı rozeti ve bayrağın renklerinden oluşan bir bileklikle katıldı. Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, Amerika menşeili kültür, moda ve politika dergisi Vanity Fair’in Guy Pearce’ın Cannes’da çekilen fotoğrafının sansürlendiğini ileri sürdü. Paylaşımlarda Pearce’ın yakasındaki rozetin silindiği fakat kolundaki bilekliğin unutulduğu yazıldı. Tepkilerden sonra web sitesindeki fotoğrafı orjinaliyle değiştiren dergi bir de açıklama yazısı yayınladı. Dergi güncellenmiş fotoğrafın altına “Bu fotoğrafın önceki bir versiyonu sitede yayınlanmıştı, orijinal versiyonu ise aynı anda Instagram’da yayınlanan bu versiyondu. Tüm içtenliğimizle özür dileriz” ifadelerini ekledi.