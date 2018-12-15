Varoluş çığlığımız dönüş edebiyatında

İstanbul’da Arap ve Türk edebiyatçıların ortak çalışmaları devam ediyor. Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde “II. Vatana Dönüş Edebiyatı: Göç ve İltica – Suriye” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen sempozyumda bu sene müzik dinletileri, kısa film gösterisi, resim sergisi ve şiir gecesi de yapıldı. Sempozyuma gelenler Suriye Güzel Sanatlar Derneği üyesi yaklaşık kırk sanatçının eserinin yer aldığı sergi ile karşılandı.

Semir Atiye

ESERLERE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK

Konferansta Türk akademisyenler, Suriyeli, Filistinli ve Iraklı edebiyatçılar konuştu. İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Abdullah Kızılçık, Türkiye’de eser veren Suriyeli sanatçulara değindi. “Konferansta iki ülkenin yaşadığı tecrübelerden doğan şiirler ele alındı. Biz de eserlere dikkat çekmek istedik. Arap edebiyatıyla ilgilenen herkes için faydalı bu faaliyetlerimiz sürecek” dedi. Filistin’e Dönüş Kültür ve Şiir Derneği başkanı Semir Atiye ise dönüş edebiyatında Suriye’nin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “2009’da Filistin’den Suriye’ye göç ettiğimde Şam’da dernek kurdum. Orada Filistin’e dönüş edebiyatıyla ilgili çalışmalar yapıyorduk. Kader Suriyeli kardeşlerimle bizi İstanbul’da biraraya getirdi. Onlar da vatanlarına dönüş özlemini yazıyorlar.”

ÖFKESİ DİLİNE YANSIYOR

Suriyeli şair Musab Hamud, Filistin’e dönüş edebiyatının sakin ve derin ilerlediğini belirterek “Suriyeli şairlerin vatandan kopuşları yeni olduğu için öfkeleri çok taze. Kullandıkları harflerde bile en sert olanları seçiyorlar. Şöyle bir benzetmede bulunabiliriz: Suriye’nin dönüş şiirleri bir protesto çığlığı ise Filistin’in dönüş şiirleri bir dağa oturup etrafına bakıyor” diye konuştu. Musul’dan gelen akademisyen ve şair Hişam Muhammed Abdullah ise “Elbette bizim için bu alan çok yeni. Filistin ve Suriye gibi edebiyatımızı derinden etkileyecek bir süreç geçirmedik. Eskiden Irak’ta iç göçler fazla idi. Ancak son yıllarda ülkeden ayrılan binlerce insan var. Bunun edebiyatımıza etkileri kendini göstermeye başladı” dedi.

Kaderimiz ortak

Suriyeli şair ve yazar Menaf el-Meac, Filistin ve Suriye’nin ortak kaderine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Filistinli ve Suriyeliler aynı duyguları taşıyor. İki ülkenin insanları da vatanlarından koparıldı. Mesela ben evimi terk etmeyi asla düşünmezdim. Ancak savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım. Filistinli şairlerin yazdığı şiirlerin mevzuu ile Suriyeli şairlerinki artık biribirine çok benziyor. Türkiye’ye geldiğimden beri yaklaşık beş kitap çıkardım. Edebiyat faaliyetlerine devam ediyoruz ve Türklerden destek alıyoruz. Bu gerçekten çok anlamlı.”