Hayat Vefat eden usta oyuncunun kanseri yeni yendiği ortaya çıktı
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Vefat eden usta oyuncunun kanseri yeni yendiği ortaya çıktı

Vefat eden usta oyuncunun kanseri yeni yendiği ortaya çıktı

İzmir'de bu sabah evinde vefat eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci'nin 5 aydır lenf kanseri tedavisi gördüğü ve kanseri yendiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Kemal İnci, Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek gibi filmlerde rol almıştı.
Kemal İnci, Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek gibi filmlerde rol almıştı.

Bu sabah İzmir Karşıyaka ilçesindeki evinde vefat eden usta oyuncu Kemal İnci’nin yeğeni Murat İnci, "5 aydır lenf kanseri tedavisi görüyordu. 10 gün önce sonuçları aldık ve çok iyi çıkınca kutladık. 'Bunu da yendim’ dedi ama maalesef kalp krizinden vefat etti" dedi.

Birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde yer alan 85 yaşındaki usta oyuncu Kemal İnci, İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler semtindeki evinde uykuda kalp krizi geçirerek vefat etti. İnci’nin apartmanının önüne ayakkabısı konulurken, evine 15 gün önce taşındığı öğrenildi. Aynı zamanda bir diğer usta oyuncu Bilal İnci’nin oğlu olan Kemal İnci’nin yeğeni Murat İnci, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Amcam buraya taşınalı 15 gün olmuştu. Ürkmez Orhanlı’da 25 sene oturdu. Ancak artık bahçe işleri ağır geldiği için buraya yerleşmeye karar vermişti. 5 aydır da lenf kanseri nedeniyle kemoterapi görüyordu. 10 gün önce sonuçları aldık ve çok iyi çıkınca kutladık. ’Bunu da yendim’ dedi ama maalesef kalp krizinden vefat etti. Şaşkınlık içindeyiz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

İkinci kitabını çıkaracaktı

Kemal İnci’yi haftada birkaç gün ziyaret ettiğini, ölüm haberini ise komşularından aldığını kaydeden Murat İnci, şunları söyledi:

  • "Amcam uykuda kalp krizi geçirmiş. Yeni taşınmış olmasına rağmen çok iyi komşulara sahipti. Ben de onlardan vefat haberini aldım. Eve daha tam olarak yerleşememişti. Duvara asmak istediği şeyleri daha asamamış, çekiç sehpada duruyordu. Fırsatı kalmadı zamanı yetmedi. Amcam, babam için de, oyuncu kızlarım için de Türk sinemasının başlangıcıdır. Acımız çok büyük. O çok yönlü bir sanatçıydı. Oyunculuğun yanında senaryo yazıyor, beste yapıyordu. En son Yeşilçam Anıları adında kitap çıkarmıştı. Bu kitabın ikincisini çıkarmak için de birlikte hazırlık yapıyorduk ancak zamanı yetmedi."

İnci’nin cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii’nden kalkacak.

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