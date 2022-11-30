Hayat Vekilin yaşamı film oldu
KÜLTÜR SANAT

Vekilin yaşamı film oldu

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden İstanbul milletvekili Serkan Bayram’ın hayat mücadelesi film oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vekilin yaşamı film oldu
İstanbul milletvekili Serkan Bayram’ın hayat mücadelesi film oldu.

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden İstanbul milletvekili Serkan Bayram’ın hayat mücadelesi film oldu. Engelli bireylerin sesi olma gayretindeki “Buğday Tanesi” filmi, 2 Aralık’ta vizyona girecek . Filmin galası ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşecek. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği yapımın başrolünde Kutsi yer alıyor. Ayrıca gişeden elde edilen gelirle İstanbul’a engelsiz yaşam merkezi kurulması planlanıyor.

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