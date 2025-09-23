Yangın faciasında yürek yakan detay: "Babam anneme sarılmış öyle kalmış"

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki Ekinören köyünde dün sabaha karşı Necati ve Ziyaver Karaman çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sarması üzerine bölgeye Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesi’ne ait arazözler sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Necati Karaman’ın askerlik görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu gazi olduğu öğrenildi. Karaman çiftinin cenazeleri, askerlerin omzunda köy camisine getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, merasim mangası eşliğinde köy mezarlığına kadar taşındı. Cenazeler, okunan dualar ve helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

Törenin sonunda Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, tabuta sarılı Türk bayrağını çiftin oğlu Adem Karaman’a teslim etti. Damatlar ve beraberindekiler, okunan duaların ardından aileye taziyede bulundu.

"Annem bayılınca babam onu kurtarmak için diz çökmüş, sarılmış ona, öyle kalmış"

Necati Karaman’ın oğlu İbrahim Karaman, olay gününü anlattı. Karaman, "Yangını duyduk, şok olduk. İnanamadım ben. Nasıl oldu, nasıl gitti? Köy mü yandı diye düşündük ilk önce. Ondan sonra tabii arabayla gidelim dedik. Birazcık geç kaldım çünkü araba da arıza yaptı" dedi.

Çevredeki vatandaşların yangını söndürmek için müdahalede bulunduğunu söyleyen Karaman, "İlk önce yattıkları yere bakmışlar. Orada bulamamışlar. Annemle babam arka mutfak tarafına kaçmış. Annem bayılınca babam onu kurtarmak için diz çökmüş, sarılmış ona. Öyle kalmış" diye konuştu.