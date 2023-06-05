Yapay zekanın eserleri bu festivalde

İstanbul Dijital Sanat Festivali.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Mezo Dijital tarafından üçüncü kez düzenlenen festival, yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri, gençler, öğrenciler ve sanatseverlerle buluşturdu. 40 dijital sanatçının yer aldığı etkinlikte, dijital medya, 3D baskı veya sanal gerçeklik gibi teknolojik araçları kullanarak yeni ve etkileşimli sanat eserlerini ziyaret etti. Sadece yetişkinler için değil çocuklar için düzenlenen masal, robotik kodlama atölyeleriyle minikler de sanatın dijital dünyasına dahil edildi.
Kültürel çeşitlilik sergilendi
Bugün sona erecek olan festivalde dijital sanattaki kültürel çeşitlilik gözler önüne seriliyor. Atölyeler ve söyleşilerin yanı sıra deneyimlenebilecek enstalasyonlar ve gösterilerle renklenen etkinlikle sanatçılar, dijital medya, 3D baskı veya sanal gerçeklik gibi teknolojik araçları kullanarak yeni ve etkileşimli sanat eserleri üzerine yoğunlaşıyor. Yapay zekayla oluşturulmuş “The Fused Form”, “Kaynaştırılmış Form” ve “Son Çiçeklerin Sığınağı” eserlerini incelemek isteyenler akşam 18.00’e kadar AKM’yi ziyaret edebilir.