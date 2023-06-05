Yapay zekanın eserleri bu festivalde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Mezo Dijital tarafından üçüncü kez düzenlenen festival, yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri, gençler, öğrenciler ve sanatseverlerle buluşturdu. 40 dijital sanatçının yer aldığı etkinlikte, dijital medya, 3D baskı veya sanal gerçeklik gibi teknolojik araçları kullanarak yeni ve etkileşimli sanat eserlerini ziyaret etti. Sadece yetişkinler için değil çocuklar için düzenlenen masal, robotik kodlama atölyeleriyle minikler de sanatın dijital dünyasına dahil edildi.