Yapay zekâya seslerini satıyorlar

Sağlıktan ekonomiye, bankacılıktan otomotiv sektörüne kadar birçok alanda hızla hayatımıza giren yapay zeka son günlerde, ses klonlama teknolojisiyle de karşımıza çıkıyor. Popüler bir yapay zeka şirketi, geliştirilmiş modelleme sistemi sayesinde insanların seslerini kopyalayarak gerçekçi ve doğal sesli metin okuyucuları oluşturuyor.

YENİ GELİR KAYNAĞI

Bu sistem, seslendirme sanatçılarına ve seslerini satmak isteyen kişilere yeni bir gelir kaynağı sunuyor. Uygulama üzerinden ses kayıtlarını yükleyen vatandaşlar buradan seslerini satabiliyor. Kullanıcılar web sitesine girerek “Sesini sat” seçeneğine tıklıyor, hesap oluşturup profil tanımlandıktan sonra kullanıcı ses örneklerini kaydederek yüklüyor. Burada farklı metin türleri okunarak sesin çeşitliliği gösteriliyor. Uygulama ekibi sesinizi ve kayıtlarınızı değerlendiriyor ve sesinizin modelleme için uygun olup olmadığını belirliyor. Uygunsa ses kütüphanesine ekliyor. Sesiniz kütüphaneye eklendikten sonra, müşteriler tarafından satın alınabiliyor. Sesinizin kullanımına bağlı olarak, her satıştan belli bir komisyon alabiliyorsunuz.





İLGİ OLDUKÇA BÜYÜK

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, uygulamaya ilişkin “Son günlerde ses satma fikrine ilgi büyük. Seslendirme sanatçıları ve seslerini satmak isteyen kişiler için yeni bir gelir kaynağı oldu. Sesler, reklam ve tanıtım filmleri, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, sesli metinler, e-kitapların seslendirilmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Eğitim ve öğretim materyallerinde, eğitim videoları ve kurslar için sesli metinlerin kullanımı yaygın. Mobil uygulamalarda, mobil uygulamaların sesli navigasyon ve rehberlik sistemlerinde, sanal asistanlarda bu sesler tercih edilebiliyor. Sesinizi satarak ek gelir elde etme imkanı bulurken kullanıcılara uzaktan çalışma imkanı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Ali Murat Kırık.

TEHLİKELERE DİKKAT

Seslerin kullanımın bazı tehlikeleri de bulunduğuna dikkat çeken Prof. Kırık, “Öncelikle, sesinizin nasıl kullanılacağı üzerinde tam kontrol sahibi olamazsınız. Bu yüzden sesinizin kötüye kullanılma riski var. Bir başka tehlike ise sesinizin yapay zeka tarafından taklit edilmesi ve yerini almasıdır. Siber hırsızlar, güveninizi kazanmak için sesinizi kullanarak, sizden kişisel bilgilerinizi veya paranızı talep edebilir.” diye konuştu.

Oğuzhan Saruhan.

BÜYÜK BİR PAZAR

Sosyal medyada birkaç saniyelik paylaşılan bir ses kaydından bile sesin klonlanabileceğini söyleyen Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, “Bu klonlanan sesle bir kitap seslendirilebilir, yabancı bir filmde dublaj olarak kullanılabilir ya da bir şarkı seslendirilebilir. Ya da siz bir kullanıcı olarak yapay zeka uygulamaları ile dilerseniz kendi sesinizden İngilizce bir kitap seslendirebilir ya da dudaklarınızı bile oynatmadan çocuğunuza kendi sesinizden masal anlatabilirsiniz. Tabii bu teknoloji hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı için, ses üzerinden bir gelir elde etmek şu an için çok büyük bir pazar oluşturmadı ama potansiyelini göz önünde bulunduracak olursa önümüzdeki dönemde bu anlamda büyük bir potansiyelin ortaya çıkacağı çok açık.” dedi.











