Yaşlılar en çok trafikte zorlanıyor

Değişen dünya koşulları en çok yaşlıları etkiliyor. Ulusal medyada çıkan haberlerin incelenmesini kapsayan bir medya izleme çalışması olan Senex İzleme araştırmasının 2024 yılı 2. dönem raporu yayınlandı. Rapor, Türkiye genelinde yaşlılara yönelik hak ihlallerinin boyutlarını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaşlıların en sık karşılaştığı hak ihlalleri arasında 156 vakayla trafik kazaları, 139 vakayla şüpheli ölümler, 67 vakayla kayıplar, 53 vakayla düşme kazaları ve 32 vakayla dolandırıcılık öne çıkıyor. 4 aylık dönemde 655 hak ihlali vakası yaşanırken, bunların yüzde 55’i ölümle sonuçlandı. Rapora göre en fazla hak ihlalilin görüldüğü iller Bursa, Antalya ve Aydın olurken yaş grupları incelendiğinde ise yüzde 44 ile en fazla mağduriyetin 75 yaş üstünde yaşandığı görüldü.