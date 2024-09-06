Yaz artık bitiyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'a sağanak geliyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.
Prof. Dr. Şen bir diğer paylaşımında ise; "İstanbul yaz havasında 30, Antalya iç kesimler yağışlı 32, İzmir 34 Ankara 28 Trabzon yağmurlu 28 C. Hafta sonu kuvvetli olmasa da Marmara'ya İstanbul'a yağış geliyor. Cumartesi Pazar. Sıcaklar yağışlı günlerde 1 derece düşer." ifadelerini kullandı.
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37