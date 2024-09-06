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Yaz artık bitiyor: Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, yurt genelinde yazdan kalma sıcak günler yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle batı ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşüş göstereceği yeni hava dalgası, hafta sonuna kadar devam edecek.

Lokman Özdemir
10:40 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars
ve
Ardahan ç
evrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.


Prof. Dr. Şen bir diğer paylaşımında ise; "İstanbul yaz havasında 30, Antalya iç kesimler yağışlı 32, İzmir 34 Ankara 28 Trabzon yağmurlu 28 C. Hafta sonu kuvvetli olmasa da Marmara'ya İstanbul'a yağış geliyor. Cumartesi Pazar. Sıcaklar yağışlı günlerde 1 derece düşer." ifadelerini kullandı.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:
Parçalı bulutlu 29

İstanbul:
Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir:
Parçalı ve az bulutlu 35

Adana:
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya:
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun:
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37





#Meteoroloji
#hava durumu
#rapor
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