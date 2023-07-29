Yaz ishali pusuda: Havuz ve deniz suyuna dikkat

Havuz ve deniz suyuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doğan,

"Özellikle site havuzlarının daha yakın takip edilmesi gerekmekte. Bunların periyodik bakımları var. Mutlaka site yönetimleri tarafından bakımların yapılması ve düzenli klor ölçümlerinin yapılması gerekmekte. Denizde geçirilen sürede dikkat edilmesi gereken diğer bir husus. Denizde uzun süre geçirilmesi bu zaman zarfında da deniz suyunun biraz fazla yutulması yine yaz ishallerine neden olabilmekte. Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde ve aşırı sıcaklıklar görülmekte. Güneş ışınlarının dik geldiği vakitlerde denizde veya havuzda uzun süre vakit geçirilmesi, kalp damar, hipertansiyon gibi hastalığı olan kişilerde can kayıplarına dahi neden olabilir. O nedenle bu ileri yaş grubunda olan ve altta yatan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin bu saat diliminde güneşe çıkmamalarını önermekteyiz. Aşırı sıcaklarda güneşe çıkmayacağız, yeterli sıvı alacağız. Özellikle yaz mevsiminde terleme yoluyla vücut aşırı miktarda sıvı kaybetmekte. Yine kalp damar hastalığı olan kişilerde de sıvı kaybına bağlı olarak birtakım hayati tehdit eden durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Yeterli miktarda sıvı alacak" diye konuştu.