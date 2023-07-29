Yaz ishali pusuda: Havuz ve deniz suyuna dikkat

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Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, kavurucu sıcaklıkta özellikle çocuklarda ishal hastalıklarının arttığını belirterek, hijyen ve gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Doğan, "Şimdi yaz ishalleriyle daha sık karşılaşmaktayız. Yaz ishallerinin belli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi gıdaların raf ömrünün kısalması. Özellikle evde hazırlanmış ürünlerin açıkta bırakılması ve sonrasında tekrar tüketilmesi, örneğin pilav, mayonez, yumurta vesaire gibi gıdalar bozulmaya daha eğilimli gıdalardır. Bir sonraki tüketimde birikmiş bakteriler tarafından ishal bulantı, kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Bu nedenle hazırlanmış olan gıdaların buzdolabında saklanması, mümkünse tek seferde tüketilmesini önereceğiz. Bunun dışında sebze ve meyve tüketimi haliyle yazda artmakta. Özellikle sebzelerin ve meyvelerin uygun şekilde yıkanması, temizliğinin yapılması ve sonra tüketilmesini öneriyoruz. Yazın hava sıcaklığının artması nedeniyle parklarda, bahçelerde, dışarılar daha fazla zaman geçirilmekte. Bu da ellerin kontamine olmasına neden olmakta. Bu nedenle de yine el hijyeni dikkat edilmesi gereken önemli bir husus. Mutlaka herhangi bir aktiviteden sonra ellerine uygun şekilde yıkanmasını, temizlenmesini öneriyoruz" dedi.