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Hayat

Yedi güzel kadın

Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı tarafından kurulan “Yedi Güzel” adlı müzik topluluğu, Türk kültürünü notalar yoluyla dünyaya tanıtıyor.

04:00 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist ve besteci Turan Manafzade

Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist ve besteci Turan Manafzade

Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan katılan yedi kadın müzisyenin oluşturduğu "Yedi Güzel" adlı topluluk, ismini şair ve filozof Nizami Gencevi’nin aynı adlı eserinden aldı. Avrupa ülkeleri ve ABD’de de konserler vererek Türk kültürünü tanıtmak istediklerini söyleyen Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist ve besteci Turan Manafzade, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel “Türkiye100” ismiyle bir beste yaptığını belirtti.



#Yedi Güzel Kadın
#Müzik
#Kültür
#Sanat
#Türk Kültürü
3 saat önce
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