Yedi güzel kadın

Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan katılan yedi kadın müzisyenin oluşturduğu "Yedi Güzel" adlı topluluk, ismini şair ve filozof Nizami Gencevi’nin aynı adlı eserinden aldı. Avrupa ülkeleri ve ABD’de de konserler vererek Türk kültürünü tanıtmak istediklerini söyleyen Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist ve besteci Turan Manafzade, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel “Türkiye100” ismiyle bir beste yaptığını belirtti.