Yedikule'de aile şenliği

İstanbul Yedikule Hisarı’nda kapılarını açan 'Aile Festivali'ne vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 2025’in “Aile Yılı” ilanı kapsamında; aile değerlerine dikkat çekmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen festival alanını ziyaret eden aileler, çocuklarıyla etkinlik alanlarında keyifli vakit geçirdi.





AİLELER YARIŞIYOR

Festivalde, müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden kitap fuarına, gastronomi deneyimlerinden açık hava sinemasına kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program ziyaretçilere sunuluyor. 'Aileler Yarışıyor' adlı sahne gösterisinin gerçekleştirildiği festivalde, çocuklar için 'Rafadan Tayfa- Grup Rafadan' konseri ile Onur Erol konseriyle eğlenceli vakit geçirdi. 'Süperbüs' etkinlik alanı minikleri ağırlarken 'Kod Adı Kırlangıç' dizisinin özel gösterimi de yapıldı.





YARIN SONA ERECEK

Aile Festivali'nde alışveriş deneyimini zenginleştirecek özel iş birliği alanları da yer aldı. Ayrıca, festival boyunca çocuklar ve aileler aynı zamanda yaratıcı atölyelere, sahne arkası tanışma etkinliklerine ve hisarda fenerli gece turuna katılabilecek. Hayati İnanç, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in arasında olduğu birçok isim de festivalde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek. Festival yarın sona erecek.





ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Festivale iki buçuk yaşındaki kızıyla katılan Aşkın Suna Polat, etkinlik alanını çok beğendiğini belirterek, “Alan çok büyük, çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri birçok aktivite var. Bugün kızımla geldik, hafta sonu ailecek tekrar geleceğiz” dedi. Mehtap Kalkan ise kızı ve oğluyla kaliteli zaman geçirdiklerini söyledi.



