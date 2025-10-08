'Aile Festivali' ile üç günlük şölen: Yedikule Hisarı'nda 10 Ekim'de başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, aile değerlerine dikkati çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla "Aile Festivali" düzenlenecek.
Halkbank, Türk Telekom, TRT ve TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii ile Sıfır Atık Vakfının ana sponsoru olduğu festivale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı da bekleniyor.
Çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek
"Aile Festivali"nde alışveriş deneyimini zenginleştirecek özel işbirliği alanları da yer alacak. Ziyaretçiler, festivalin bu bölümünde el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan hediyelik eşyalara kadar birçok seçeneği bir arada bulabilecek.
Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in arasında olduğu birçok isim de festivalde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.
Geleneksel Türk mutfağının öne çıkan tatlarının yanı sıra dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetler de festival kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.