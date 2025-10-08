AYM’den “aile” temalı uluslararası program: 30 ülkeden 66 temsilci bir arada

Toplumsal dayanışmanın temeli olarak kabul edilen aile kurumuna ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Yaz Okulu Programı da bu vizyonun önemli bir yansıması oldu. Program kapsamında katılımcılar ile bir araya gelen AYM Başkanı Kadir Özkaya, aile kavramının korunmasının, hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alındığını belirterek, AYM’nin aileye ilişkin kararlarında bu bilinç ile hareket ettiğini vurguladı.





30 ÜLKEDEN 66 TEMSİLCİ KATILDI





İki gün süren programa, 30 farklı ülkenin anayasa mahkemesi ve muadili kurumları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden toplam 66 temsilci katıldı. AYM Başkanı Özkaya, "Anayasa Mahkememiz, Anayasa'da yer alan ve aile kurumunu koruyan düzenlemeleri yorumlarken ailenin önemine vurgu yapmakta, toplumun en küçük ve aslında en temel birimi olan ailenin ne denli vazgeçilmez olduğunun bilinciyle hareket etmektedir" dedi.













BUGÜN GAZZE'DE AİLELER VE HATTA KUŞAKLAR YOK EDİLİYOR





Özkaya, Gazze'deki soykırıma da değinerek, "Bugün Gazze'de aileler ve hatta kuşaklar yok ediliyor. Bu korkunç katliam, aile hakkı dahil temel hak ve özgürlüklerin tamamını en ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu zulüm ve katliamların en kısa zamanda son bulmasını yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.





BU YILIN TEMASI: “AİLE HAYATINA SAYGI”





Özkaya, 13. Uluslararası Yaz Okulu temasının, aile hayatına saygı hakkı olarak belirlendiğini aktararak şunları kaydetti:





"Ailenin korunması ve aile hayatına saygı hakkı AYM'nin hem norm denetimi hem de bireysel başvuru kararlarına da sıklıkla konu olmaktadır. Bu hak, hem Anayasa'da hem de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de güvence altında olduğundan, Mahkememiz aile kurumunu ilgilendiren birçok konuda içtihat ortaya koymuştur. AYM'ye göre aile hayatına saygı hakkı, resmi makamların aile hayatına müdahale edememesi ile kişinin aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşayabilmesini güvence altına almaktadır."





KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLDİ





Uluslararası Yaz Okulu programı farklı oturumlarla devam etti. Tematik tartışmaların yapıldığı oturumlarda konuk heyetler, "Anayasal Perspektifte Aile Hayatı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı" başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdi. Program, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın katılımcılara sertifikalarını vermesiyle sona erdi.











