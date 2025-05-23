Yeni kontakt lens geliştirildi: Gözler kapalıyken de görmek mümkün olacak

Çinli bilim adamları, kullanan kişilerin karanlıkta, gözleri kapalıyken dahi görmesini mümkün kılan bir kontakt lens geliştirdiklerini açıkladı.





The Times gazetesinin “Kontakt lensler karanlıkta görmenize izin veriyor, gözleriniz kapalıyken bile” başlıklı haberine göre, kontakt lensler, normalde insan gözü için "görünmez" olan elektromanyetik tayfın bir parçası olan kızılötesi ışıkların görülmesini mümkün kılıyor.





Kızılötesi ışıkları yakalayabilen gece görüşlü dürbünlerin aksine, geliştirilen kontakt lensler bataryaya ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine, geleneksel kontakt lenslerde kullanılan esnek ve şeffaf bir polimer malzemenin içine minik nano parçacıklar yerleştiriliyor. Söz konusu parçacıklar, kızılötesi ışıkları emiyor ve bunları kırmızı, mavi ve yeşil dalga boylarına çeviriyor, insan gözü de bunları görebiliyor.





“SADECE GECE GÖRÜŞÜ İÇİN DEĞİL SİSLİ KOŞULLARDA DA KULLANILABİLECEK”

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Tian Xue, yaptıkları araştırmanın insanlara “süper görüş” sağlayabileceğine dikkat çekti.





Xue ve araştırmaya katılan diğer bilim adamları, “Cell” dergisinde yayınlanan araştırmalarında, kontakt lensler üzerinde yapılacak iyileşme çalıştırmaları ile birlikte bunların sadece gece görüşü için değil, sisli ya da tozlu şartlarda da kullanışlı olacağını belirtti. Bunun sebebinin kızılötesinin görünür ışıktan çok daha büyük ölçüde nüfuz etmesi olduğu ifade edildi.





Yapılan denemelerde lensler LED’lerin yaydığı düşük yoğunluklu kızılötesine karşı hassastı. Tespit ettikleri ışık, insan görüş alanının hemen ötesinde, yakın kızılötesi tayfı olarak bilinen yerde bulunuyordu. Manzaralar veya insanlar gibi yakın kızılötesini yansıtan her şey potansiyel olarak görünür hale getirilebiliyordu.





İLK OLARAK FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Öte yandan, şu an için görüntü keskinliği, lenslerin gece görüşü için kullanışlılıklarını sınırlandırıyor. Lenslerin retinaya çok yakın olmasından dolayı ince detaylar bulanıklaşıyor. Ekip, bunu telafi etmek için aynı tekniği kullanan, daha net bir görüntü sağlayan bir gözlük de geliştirdi.





Xue, "Gelecekte, malzeme bilimcileri ve optik uzmanlarıyla birlikte çalışarak daha hassas mekansal çözünürlüğe ve daha yüksek hassasiyete sahip bir kontakt lens üretmeyi umuyoruz" dedi.





Söz konusu teknoloji ilk olarak fareler üzerinde test edildi. Lens takılan hayvanlar, karanlık bir kutu ile normalde görünmeyen kızılötesi ışıkla dolu bir kutu arasında seçim yapmaları istendiğinde karanlığı seçti; bu da artık kızılötesini algılayabildikleri anlamına geliyordu. Buna göre, hayvanların göz bebekleri küçülmüş ve beyin taramaları, görsel işlemekten sorumlu olan bölgelerde aktivite olduğunu ortaya koymuştu.





Lensler, insanların yanıp sönen kızılötesi sinyalleri algılamasını ve ışığın hangi yönden geldiğini belirlemesini sağladı.





“ETKİ, İNSANLAR GÖZLERİNİ KAPATTIĞINDA DAHA DA GÜÇLÜ”

Xue, fareler üzerinde yapılan denemeye ilişkin değerlendirmesinde, “Şurası tamamen açık: Kontakt lensler olmadan denek hiçbir şey göremez. Onları taktıklarında ise kızılötesi ışığın titremesini açıkça görebiliyorlar” diye konuştu.





Lensler gün ışığında takılabiliyor ve kızılötesi ışıklar normalde görülebilen renklere ekleniyor. Gazetenin haberinde, söz konusu “etkinin insanlar gözlerini kapattığında daha güçlü olduğu” detayına da yer verildi.





Xue, bu durumu, “Yakın kızılötesi ışık, görünür olan ışıktan daha etkili bir şekilde göz kapağına nüfuz eder" sözleriyle açıkladı. Buna göre, daha az "görsel gürültü" ile kullanıcılar titreyen sinyalleri daha net bir şekilde tespit edebildilmişti.





Araştırmacılar, nanopartikülleri ayarlayarak farklı kızılötesi ışık türlerinin belirgin renkler olarak görünmesini sağladı. Bir dalga boyu mavi, diğeri yeşil, bir diğeri ise kırmızı olarak işlendi.



