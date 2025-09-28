Yerli helikopter Gökbey 2026’da ambulans filosunda!

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey helikopterini 2026'da hava ambulans filosuna dahil edecek. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar: "TUSAŞ'tan alımını gerçekleştireceğimiz yerli, milli helikopterlerimiz Gökbey'lerimiz ilk sivil sertifikalı helikopterler olacak. Gökbey ile menzili daha uzun, meteorolojik şartlara daha uygun ve daha fazla hasta taşıma kapasitesine sahip olan hava araçlarımızla bu hizmeti vereceğiz" dedi.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, yaptığı açıklamada, hava ambulans filosunun 2026 yılında daha da güçleneceğini bildirdi.
Çınar, hastaneler arası hasta nakillerinin yanı sıra deprem, sel, çoklu trafik kazası gibi durumlarda sağlık tesislerine helikopterler ambulanslarla hizmet verildiğini belirterek, "2008 yılında hizmet vermeye başladığımız günden itibaren ise yaklaşık 50 bin vatandaşımıza helikopter ambulansımız ile hizmet sunduk." dedi.
Helikopter ambulansların organ nakillerinde de devreye girdiğine dikkati çeken Çınar, "Organ transferlerinde vakit çok kısıtlı. Helikopter ambulanslarımızı organı naklederken ve nakil ekibinin transferinde de kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Helikopter ambulanslarda iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli olmak üzere 4 personelin görev aldığını belirten Çınar, helikopter ambulans personelinin de kara ve deniz ambulanslarında olduğu gibi hizmet içi eğitimlerden geçtiğini vurguladı.
"Gökbey'e gece görüş kabiliyeti de kazandırılabilir"
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Çınar, helikopter ambulansların 15 bölgede hizmet verdiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı: