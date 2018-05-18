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Yeryüzü Doktorları'ndan 'Ölüm Kalım Meselesi' kampanyası

Yeryüzü Doktorları 'Ölüm Kalım Meselesi' kampanyası başlattı. Bugüne kadar 50’ye yakın ülkede yardım faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, açlık sıkıntısından kaynaklı ölüm ve hastalıklara dikkat çekmek için 'Ölüm Kalım Meselesi' kampanyası başlattı.

Yeni Şafak
Yeryüzü Doktorları, açlıktan kaynaklı ölüm ve hastalıklara dikkat çekmek için kampanya başlattı.
Yeryüzü Doktorları, açlıktan kaynaklı ölüm ve hastalıklara dikkat çekmek için kampanya başlattı.

Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre dünya üzerinde 815 milyon insan açlık sıkıntısı çekiyor. Açlık ve yetersiz beslenme açısından en yüksek risk altında olanlar ise anneler ve çocuklar. Sadece 29,3 milyon nüfuslu Yemen'de 17.8 milyon, Somali'de ise nüfusun yarısını oluşturan 6 milyon insan açlık sıkıntısı çekiyor.

Yeryüzü Doktorları, bu insanların hayata tutunmalarını sağlamak için 2012 yılından bu yana, şiddetli açlığın yaşandığı Somali, Nijer, Yemen ve Suriye’de beslenme sağlığı çalışmaları gerçekleştiriyor. Şu anda Yemen'de faaliyet göstermekte olan beslenme sağlığı merkezlerinde, uzmanlar gözetiminde özel terapotik tıbbi beslenme tedavisi sağlanıyor. Ayrıca hastalar yerinde ziyaret edilerek, beslenme tedavisine ihtiyacı olan çocuklar ve bebekler kliniğe yönlendiriliyor ve tedavileri boyunca düzenli takipleri yapılıyor.

'Ölüm Kalım Meselesi' kampanyası

Dünya üzerinde yaşanan açlık sıkıntısına dair toplumsal farkındalığı arttırmak adına "Ölüm Kalım Meselesi" isimli kampanyasını duyuran Yeryüzü Doktorları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Sağlığın en önemli bileşenlerinden birinin yeterli beslenme olduğu ve bununla birlikte maalesef dünyada hala her gece aç yatan insanlar olduğu gerçeği, çalışmalarımızı beslenme sağlığına yoğunlaştırmamıza neden oldu. Yetersiz beslenme sebebi ile hastalık yaşayan kişilere yönelik olarak tedavi programları düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı da halkımızın destekleri ile yürütüyoruz. İnanıyoruz ki milletimizin cömertliği açlığın en iyi hissedildiği bugünlerde daha yoğun olacak ve yardımlar açlıkla mücadele eden insanlara ulaşacak" sözleriyle konuyu değerlendirdi.

Yeryüzü Doktorları'nın çalışmaları devam ediyor

2000 yılında, sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, sayısı 20 bine yakın gönüllüleri sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin sayısını her geçen gün artırıyor. Bugüne kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Gazze’ye, Uganda’dan Yemen’e kadar 50’ye yakın ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, tıbbi insani yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere, doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden oluşan sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa süreli sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve kalıcı değişimler sağlayan programlara dönüşmüştür. Yeryüzü Doktorları bugün, gerek kriz acil durumlar gerek az gelişmişlik nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ülkelerde; tedavi edici ve koruyucu sağlık, psikososyal destek, fiziksel kapasite geliştirme ve sağlık eğitimi alanlarında proje ve programlar yürütmeye devam ediyor.

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