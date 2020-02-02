Hayat Yeşilcamın Ömerciki son yolculuğuna uğurlandı
AKTÜEL

Yeşilcam’ın Ömercik’i son yolculuğuna uğurlandı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi İHA
Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez’in cenaze namazı Üsküdar’da bulunan Selimiye Camii’nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez’in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti
HAYAT
Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti

‘Ayşecik’ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Tabutu başına Ömercik’in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol arkadaşı ‘Ayşecik’ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.

Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.

Gözü yaşlı yeğeni Burcu Şan ise, "Türkiye’nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim için de. Ecel takdiri ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyimden öteydi" şeklinde konuştu.

Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

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