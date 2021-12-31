Hayat Yılbaşında üst düzey güvenlik 340 bin personel görev yapacak
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Yılbaşında üst düzey güvenlik: 340 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il’e yılbaşı tedbirlerini içeren genelge gönderdi. Yılbaşı gecesi helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin kullanılacak. 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yılbaşında üst düzey güvenlik: 340 bin personel görev yapacak ​
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

SIKI DENETİM YAPILACAK

Yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin kullanılacak. Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı da denetlenecek.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için bugün saat: 08.00 ile 01.01.2022 günü saat: 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı’nca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu.

7 BİN 560 UYGULAMA NOKTASI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.

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