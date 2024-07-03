Yılın sadece 10 günü görülebiliyor: Dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar

Türkiye, tarihi olduğu kadar doğal güzellikleriyle de benzersiz bir ülke. Bunların başında da suyun kayaları binlerce yılda oymasıyla oluşan kanyonlar geliyor. Ülkemizde sarp kayalıkların ortasında akıp giden su ve çevresindeki dağların muhteşem uyumunu izleyebileceğiniz çok güzel kanyonlar var. Türkiye'de görülmesi gereken ez az 10 kanyon bulunuyor. Ulubey Kanyonu'ndan Valla Kanyonu'na, Saklıkent Kanyonu'ndan Cehennem Deresi Kanyonu'na kadar en güzel kanyonları haberimizde bulabilirsiniz.