Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Yönetmen Mustafa Mayadağ bu sabah hayatını kaybetti. Mayadağ'ın cenaze namazının ne zaman kılınacağı ise henüz netleşmedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Mayadağ'ın eşi Birsen Mayadağ, "Eşimi bu sabah 9.30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurt dışında, akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" dedi.

Mustafa Mayadağ kimdir_

Mustafa Mayadağ, 1958 yılında İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi. İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu 4 arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

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Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.