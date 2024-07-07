Yöntemi bilin oltaya gelmeyin

Teknoloji ve internet kullanımının artışı, çevrimiçi alışveriş ve dijital finansal işlemlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Son yıllarda dolandırıcıların başkasına ait kart bilgilerini kopyalayarak yasa dışı kazanç elde ettiğini belirten Bilişim Uzmanı Oğuzhan Saruhan, “Vatandaşlar Phishing (Oltalama), Skimming (Kopyalama), veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılımlar, sosyal mühendislik, kaybolan veya çalınan kartlar gibi 6 farklı yöntemle dolandırılıyor” dedi.

Oğuzhan Saruhan

BİLGİYİ GİREN YANDI

Dolandırıcılar banka, sosyal medya platformları veya bir kamu kurumdan gelmiş gibi sahte e-posta veya mesaj göndererek kişileri kandırmaya çalıştığını anlatan Saruhan, “Mesajlarda, hesap bilgilerinin güncellenmesi, güvenlik kontrolü gibi sebeplerle sizden kişisel veya kart bilgilerinizi girmeniz isteniyor. Bu bilgileri girdiğin anda dolandırıcıların eline geçmiş olursunuz” dedi.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARAYIN

Oltalama saldırılarında kullanılan sahte site veya formların, gerçeğiyle neredeyse birebir aynı göründüğünü hatırlatan dikkat Saruhan, “Şüpheli mesajlar için bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak teyit etmelisiniz. Ayrıca, resmi web sitelerine sadece kendi bildiğiniz yollarla girerek işlem yapmalısınız” diye konuştu.

ÖZEL CİHAZLA KOPYALIYORLAR

Dolandırıcıların fiziksel kart okuyuculara özel cihazlar yerleştirerek kart bilgilerini kopyaladığı bir başka yöntem ise Skimming (Kopyalama). ATM veya mağazalardaki kart okuyuculara yerleştirilen bu cihazlara kart okuttuğunuzda bilgilerin kopyalandığını söyleyen Saruhan, “Toplanan bilgiler, sahte kart oluşturmak için kullanılıyor.” şeklinde konuştu.

ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA

Büyük şirket veya hizmet sağlayıcıların veri tabanlarına yapılan siber saldırılara dikkat çeken Saruhan, bu yolla sağlanan veri ihlalleri sonucu milyonlarca kişiye ait bilgilerin çalınabileceğini hatırlattı. Saruhan şöyle konuştu:“Çalınan bilgiler, karaborsada satılabilir ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Örneğin, bilgisayar korsanları alışveriş yaptığınız bir platformu hackleyerek milyonlarca kullanıcının kişisel verisini çalabilir. Hesaplarda şüpheli işlem fark ettiğinizde bankayla iletişime geçmek gerekiyor.”

BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN

Bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaşan kötü amaçlı yazılımlar, kredi kartı bilgilerinizi çalmak için kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Saruhan, şunları söyledi: “Bu tür yazılımlar, siz farkında olmadan cihazınıza bulaşır ve bilgilerinizi toplar. Dolandırıcılar, bu bilgilerle online alışveriş yapabilir veya başka dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunabilir.”

TELEFONLA BİLGİ İSTEYENLERE DİKKAT

Sosyal mühendislikle yapılan dolandırıcılıkta vatandaşların telefonla aranarak bilgi edinildiğini dile getirdi.

Ekstrenizi incelemeyi unutmayın

Kredi kartı bilgilerinin çalındığından şüphelenen kişiler ilk olarak kartını iptal ettirmeli. Bu işlemi yaparken son hesap özetinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini anlatan Saruhan, “Kredi raporunu düzenli kontrol etmek, çalıntı kart bilgilerinin kötüye kullanıldığına dair erken uyarı işaretlerini belirlemeye yardımcı oluyor. Kimlik hırsızlığı riskini azaltmak için online hesaplarda güçlü parolalar kullanın. Hesaplarınıza ek güvenlik sağlamak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Özellikle de sosyal medya üzerinden mesajla gönderilen bağlantıları tıklamadan önce bu bağlantıların güvenilir olup olmadığını birkaç kaynaktan kontrol edin” tavsiyesinde bulundu.







