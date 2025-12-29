YouTube’un önerdiği videoların yüzde 20’si yapay

ABD’de yapılan bir araştırma, YouTube algoritmasının yeni kullanıcılara önerdiği videoların yüzde 20’sinden fazlasının “AI slop” olarak tanımlanan, yapay zekâyla üretilmiş düşük kaliteli içeriklerden oluştuğunu ortaya koydu.

104 KANAL BU İÇERİKLERE SAHİP

The Guardian’ın aktardığına göre, ABD merkezli video düzenleme şirketi Kapwing tarafından yürütülen çalışmada, YouTube’da farklı ülkelerde ilk 100’de yer alan 15 bin popüler kanal incelendi. Araştırmada, 278 kanalın yalnızca “AI slop” içerikler yayınladığı belirlendi. Bu kanalların toplamda 63 milyar izlenmeye ve 221 milyon aboneye ulaştığı, yıllık gelirlerinin ise yaklaşık 117 milyon dolar olduğu kaydedildi. Yeni açılan YouTube hesaplarına önerilen ilk 500 videonun 104’ünün bu tür içeriklerden oluştuğu belirtildi.

ALGORİTMA ÖDÜLLENDİRİYOR

Uzmanlar, bu içeriklerin hızla yayılmasını “absürt” ve dikkat çekici yapılarının algoritmalar tarafından ödüllendirilmesine bağlıyor. The Guardian’ın bu yıl yayımladığı bir başka analize göre, YouTube’un en hızlı büyüyen kanallarının yaklaşık yüzde 10’u “AI slop” içerikler üretiyor. Öte yandan Merriam-Webster Sözlüğü, yapay zekânın yaygınlaşmasıyla artan düşük kaliteli ve sahte dijital içerikleri tanımlamak için kullanılan “slop” kelimesini 2025’in sözcüğü olarak seçti.







