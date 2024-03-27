Yusuf Kaplan’dan 31 Mart uyarısı: İslami kesimler toplu intiharın eşiğine sürükleniyor

Gazze’de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet işleniyor: Üç nesil aynı anda yok ediliyor. Gelmekte olan, Filistin’in geleceğini inşa edecek çocuklar; Filistin toplumunun şimdi’sini temsil eden, toplumu ayakta tutan orta nesil ve geçmişten geleceğe büyük bir hafıza’nın, mücadele ve mücahede repertuarının kaynağı yaşlı kuşak aynı anda yok ediliyor. Bir halk, geçmişiyle geleceğiyle yok ediliyor… Bir halk, şehirleri, tarihi, kültürü ve hafızası ile yok ediliyor. Bir halk, haritadan ve tarihten topyekûn