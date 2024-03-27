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Hayat

Yusuf Kaplan’dan 31 Mart uyarısı: İslami kesimler toplu intiharın eşiğine sürükleniyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kaplan yaptığı açıklamada "Bu ülkeyi içeriden, tam kalbinden vurmak istiyorlar: Bu ülkenin İslâmî kesimlerini paramparça ederek, birbirine düşürerek hatta düşman ederek bu ülkenin İslâmî omurgasını yok etmek istiyorlar. Çok tehlikeli bu! Bu toplumun İslâmî kesimlerinin toplu intiharın eşiğine sürüklenmesi demek" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
00:29 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:39 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kaplan'ın '
İslami Kesimler Toplu İntiharın Eşiğine Sürükleniyor
' başlıklı paylaşımı şöyle:

"Karşımızda sadece yerel seçimler yok.

Büyük şehirler üzerinden özelde 2028 seçimlerini, genelde ise Türkiye'nin İslâmî kimliğini, ruhunu ve kaderini belirleyecek çok kritik bir seçime gidiyoruz.

Tarihî bir karar ânının arefesinde, kritik bir ânın eşiğindeyiz…

Bu ülkenin İslâmî kesimleri ilerde bedeli bu ülkeye ve İslâm dünyasına çok ağır olacak çok büyük bir imtihanla karşı karşıyalar…

Particilik yapılacak zamanlar değil bu zamanlar; Türkiye'nin kader anları, kaderinin belirlediği kritik zamanlar…

Bu ülkenin İslâmî kimliği, ruhu ve kaderi, dün kökü dışarıda seküler projelerle çok büyük yara almış, emperyalistlerin işgal ettiklerinde yapamayacakları cinayetler içimizdeki İrlandalılar tarafından -hem de Batılılara rahmet okutacak kadar- ürpertici bir şekilde hayata geçirilmişti. İki asırdır içeriden yapılan bu ruhsuz, fütursuz ve köksüz saldırının yıkımlarını tamir ermek için çırpınıp duruyoruz…

Gelinen noktada, dışarıdan fiilen işgal edil-e-meyen, ele geçiril-e-meyen bu toplum içeriden zihnen işgal edildi, ele geçirildi. Bu durum, bu ülkenin İslâmî kimliğini ve geleceğini tehlikeye soktu: Türkiye’nin İslâmî kimliğini ve ruhunu yitirmesi, yönünü ve yörüngesini yitirmesiyle, bu ülkeyi kurda kuşa yem etmekten çekinmeyecek, bu toprakları ilk fırsatta terketmekten kaçınmayacak ruhsuz, iddiasız, köle ruhlu mankurtlaşmış kuşaklar yetiştirmekle sonuçlandı.

ÇOK TEHLİKELİ, AYARTICI VE SİNSİ BİR PROJE!

Şimdi bu ülkeyi içeriden, tam kalbinden vurmak istiyorlar: Bu ülkenin İslâmî kesimlerini paramparça ederek, birbirine düşürerek hatta düşman ederek bu ülkenin İslâmî omurgasını yok etmek istiyorlar.

Çok tehlikeli bu!

Bu, bu toplumun İslâmî kesimlerinin toplu intiharın eşiğine sürüklenmesi demek.
Eğer toparlanıp kendimize gelemezsek, birbirimize omuz vermek yerine birbirimize omuz vurmaya devam edersek, korkarım, yarın tarih, bu toplumun İslâmî kimliğini, omurgasını ve ruhunu İslâmî kesimlerinin küçük siyasî hesapları, basiretsizlikleri yok etti diye yazacak- Allah muhafaza!

Çok tehlikeli, ayartıcı ve sinsi bir proje ile karşı karşıyayız İstanbul ve büyük şehirlerimiz üzerinden.

Aklımızı başımıza devşirmezsek bu ülkeden bizi kovacak mankurtların önünü açmaktan başka bir şey yapmış olmayacağız.

Benden uyarması!"



#Yusuf Kaplan
#Seçimler
#Sosyal medya
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