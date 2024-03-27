Yusuf Kaplan’dan 31 Mart uyarısı: İslami kesimler toplu intiharın eşiğine sürükleniyor

"Karşımızda sadece yerel seçimler yok.
Büyük şehirler üzerinden özelde 2028 seçimlerini, genelde ise Türkiye'nin İslâmî kimliğini, ruhunu ve kaderini belirleyecek çok kritik bir seçime gidiyoruz.
Tarihî bir karar ânının arefesinde, kritik bir ânın eşiğindeyiz…
Particilik yapılacak zamanlar değil bu zamanlar; Türkiye'nin kader anları, kaderinin belirlediği kritik zamanlar…
Bu ülkenin İslâmî kimliği, ruhu ve kaderi, dün kökü dışarıda seküler projelerle çok büyük yara almış, emperyalistlerin işgal ettiklerinde yapamayacakları cinayetler içimizdeki İrlandalılar tarafından -hem de Batılılara rahmet okutacak kadar- ürpertici bir şekilde hayata geçirilmişti. İki asırdır içeriden yapılan bu ruhsuz, fütursuz ve köksüz saldırının yıkımlarını tamir ermek için çırpınıp duruyoruz…
ÇOK TEHLİKELİ, AYARTICI VE SİNSİ BİR PROJE!
Çok tehlikeli bu!
Çok tehlikeli, ayartıcı ve sinsi bir proje ile karşı karşıyayız İstanbul ve büyük şehirlerimiz üzerinden.
Aklımızı başımıza devşirmezsek bu ülkeden bizi kovacak mankurtların önünü açmaktan başka bir şey yapmış olmayacağız.
Benden uyarması!"