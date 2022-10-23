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Zamana meydan okuyan lezzetler

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Zamana meydan okuyan lezzetler
Zamana meydan okuyan lezzetler

Muhammed Gümüş

Bursa’nın gezilmeye ve görülmeye değer alanları da lezzetleri gibi çok sayıda seçenek sunuyor. Tarihi ve turistik yerleri ayrı bir cazibe alanları oluşturuyor. Müzeleri, külliyeleri, camileri, türbeleri yanı sıra şelaleleri ve gölleri de gezi rotasına dahil edebilirsiniz. El emeği ürünleri ve kahvaltı sofralarıyla bilinen Saitabat veya Cumalıkızık köyleri, mevsimine göre sunulan ballı meyve tabağıyla İnkaya Çınarı sizleri bekliyor. Tarihî Taş Fırını’nda tahanlı pide yemeden, Koza Han’da Türk kahvesi içmeden şehrin tadı çıkmaz. Buna Uludağ’da kar, Mudanya’da deniz, Gölyazı’da manzara keyfini ekleyebilirsiniz. Gelelim asıl konumuza.

Bursa, kestane şekerinden kebaba, cantıktan süt helvasına birçok lezzetin merkezi. Zengin yemek kültürüne sahip bir şehir. Meşhur yerel lezzetlerinin başında tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, kuzu tandır, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı geliyor. Şehrin mutfak kültürünün zenginliği hem tarımsal ürünlerinin çeşitliliği, hem Balkan ve Kafkas kaynaklı göçlerin yoğunlaştığı hedef noktası olması ve Osmanlı devletine başkentlik yapmasından kaynaklanıyor. Göçler sonucunda Selanik, Girit, Boşnak, Arnavut, Pomak, Azeri, Laz, Ahıska, Abhaz, Çerkez ve Gürcü mutfak kültürleri aynı sofrada birleşiyor.

Yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen ilk ferman Sultan 2. Bayezid Han emriyle 1502 tarihinde çıkarılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa adıyla çıkarılmış. Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olarak kabul edilen Bursa mutfağı için seyyahlar ve gurmelerin ‘cennet sofrası’ ifadesini kullandığı bilinir. Ayrıca içinde her lezzetin bulunabileceği Kayhan Çarşısı gastronomik AVM’lerin ilki olarak kabul edilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu bilgilerine göre, Bursa’nın şu ana kadar tescil edilen coğrafi işaretli ürünleri 23’e, bunlardan tescilli lezzetlerin sayısı ise 18’e ulaşmış durumda. Cantık, cevizli lokum, Bursa kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası yanı sıra Bursa şeftalisi ve siyah inciri, Gemlik zeytini, Gürsu deveci armudu, Hasanağa enginarı, Karacabey soğanı, Kemalpaşa tatlısı, Orhangazi Gedelek turşusu, İnegöl köfte, İznik müşküle üzümü tescillenen lezzetler arasında yer alıyor.

Yıllardır yerli ve yabancı turistler özellikle Bursa’ya İskender adıyla da bilinen Bursa kebabı yemek için gelir. Buna zamanla İnegöl köftesi, Mustafakemalpaşa tatlısı da eklendi. Cantık, süt helvası, tahinli pide gibi çeşitlerin eklenmesi için tanıtım çalışmalarına ağırlık verildi. Bir yıl gibi kısa bir sürede hazırlık yapılarak 23-25 Eylül’de gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Festivali “İpeksi Lezzetler” temasını taşıyor. Amaç Bursa ile anılan lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtmak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehrin zengin mutfak kültürünü ortaya çıkarıp turizme kazandırmak için çalıştıklarını vurguluyor. Festival boyunca restoranların stant açarak yemeklerini ziyaretçilere sunduğu Merinos Park, Bursalıların akınına uğradı. Alanda kadın girişimcilere ve üreticilere de özel yer ayrıldı. Ünlü isimlerin sahne şovları, söyleşiler, en uzun börek, en çok tahinli pide yeme yarışmaları festivale renk kattı.

Bursa mutfağının 4 yöresel yemeği

Pideli köfte:

Bursa mutfağının asırlardır en önemli yöresel yemeklerinden biri. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde yer verir. Kayhan Çarşısı’ndaki köfteci dükkânlarında ortaya çıkmış. Kızartılmış ve küp şeklinde kesilmiş pidelerin üzerine yine bu çarşının meşhur köftesi konulup üzerinde domates sosuyla birlikte tereyağı gezdirilerek hazırlanır. Kenarına yoğurt konularak servis yapılır.

Süt helvası:

Bursa helvası olarak da anılan Balkan kökenli bu tatlıyı şehrin birçok restoranında bulabilirsiniz. Kıvamı ustalık gerektiren bu leziz tatlıyı yaparken ilk önce tencerede un ve tereyağı kavrulur. Sonrasında süt kaynatılır ve kavrulmuş un ve tereyağına eklenerek karıştırılır. Pişirildikten sonra servise hazır hale gelir.

Cantık:

Başta tarihi Kayhan Çarşısı olmak üzere birçok fırından çıkan bu lezzet, yapılış tarzı ve sunum şekliyle Bursa’ya has bir pide çeşididir. Mayalanmış hamurun üzerine zengin içerikli kıyma, kuşbaşı şeklinde kesilmiş etin harcı veya kaşar peyniri konulur ve taş fırınların içinde pişirilerek servise hazır hale getirilir.

Tahinli pide:

19. yüzyılın ikinci yarısında Balkan göçmenleri ile Bursa'ya gelen ve tahanlı pide olarak da bilinen bu lezzet kahvaltıların vazgeçilmezidir. Şehirdeki pastane ve fırınlarda bulabilirsiniz. Mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve az miktarda şekerin dökülmesiyle hazırlanır ve taş fırınlarda pişirilerek servise hazır hale getirilir.

Bursa’ya gidenlere 6 öneri

* Abidin Usta: Kuzu tandır

*Acı Dayı: Cantık

*Hünkar Köşkü Sosyal Tesisleri: Fukara keşkülü

* Kardelen: Kestane şekeri

* Tarihi Taş Fırın: Tahinli pide

* Ulus Pastanesi: Marşal pastası

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın paylaşamadığı doyumsuz lezzet: Çiğ köfte
FOTOĞRAF 9
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Şanlıurfa ve Adıyaman denilince akla gelen lezzetlerin başında çiğ köfte yer alıyor. Güneydoğu Anadolu'ya özgü olan ancak son yıllarda bütün Türkiye'nin tanıdığı ve zevkle tükettiği çiğ köfte, bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin itinayla yoğrulmasıyla hazırlanıyor.
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Şanlıurfalıların etle, Adıyamanlıların ise etsiz yoğurması, iki kentin çiğ köftesini ayıran temel özellik olarak biliniyor.

Etle yoğrulan çiğ köfte kısa sürede tüketilirken, etsiz olan ise 2 gün kadar bekleyebilecek özelliğe sahip.
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Şanlıurfa çiğ köftesi, daha çok sıra gecelerinde ve evlerde keyfi ara öğün olarak tüketilirken, Adıyaman çiğ köftesi daha ana öğün yemeği olarak firmaların yurt içi ve dışındaki binlerce şubesi aracılığıyla satışa sunuluyor.

Her iki kentteki etkinlik ve festivallerde en güzel çiğ köfte yoğurma yarışmaları düzenleniyor.

​​​​​​​Türk Patent ve Marka Kurumu 13 yıl önce etli çiğ köfteyi Şanlıurfa, 4 yıl önce etsiz çiğ köfteyi Adıyaman adına tescil etse de zaman zaman şehirlerin yöneticilerinin de dahil olduğu \"lezzet atışmaları\" gündemde kendine yer bulmayı sürdürüyor.
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\"İtinayla yoğrulup keyifle tüketiliyor\"

Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, Şanlıurfalıların ağzının tadını bildiğini söyledi.

Kente has en önemli lezzetlerin başında çiğ köftenin geldiğini ifade eden Acar, kentte bir araya gelinen ortamlarda genelde çiğ köftenin yoğrulduğunu belirtti.
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Çiğ köftenin 20 dakikada yoğrulduğunu anlatan Acar, \"Şanlıurfa'da çiğ köfte, bir öğün yemeği değil ara sıcak, aperatif olarak tüketilir. Şanlıurfa'da çoluk çocuk, yaşlı genç herkes çiğ köfteyi itinayla yoğurur, keyifle tüketir. Şanlıurfa çiğ köftesi ile Adıyaman çiğ köftesini birbirinden ayıran fark ise Şanlıurfa çiğ köftesinin etle yoğrulmasıdır, etle yoğrulduğu için de kısa sürede tüketilmesi gerekir. Bu yüzden Şanlıurfa'da ticari amaçla yoğrulmaz ve satışı yapılmaz.\" diye konuştu.

Şanlıurfalı çiğ köfte ustası İrfan Kaya da bölge illerinin çoğunda çiğ köftenin yoğrulduğunu söyledi.
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Kaya, Şanlıurfa çiğ köftesinin kısa sürede hazırlanıp tüketildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

\"Bizim köftemiz yapıldığında beklemeye gelmez. İşin orijinalinde her sanat gelişim odaklıdır, biz de gelişim odaklıyız. Orijinalini bozmadan gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çiğ köfte zaten bulgurdur. Biz çiğ köfteyi keyfi tüketiriz, sadece yemekte değil yemek sonrası da tüketilir. Bu iş Adıyaman'da biraz daha ticariye dönmüş vaziyettedir. Mesela çarşıda pazarda ekmek arası köfte veriyorlar, zaten bulgurun kendisi de bir nevi ekmektir. Belki Adıyaman daha ticari düşündüğü için yaygın olarak yapıyor. Biz ticari düşünmüyoruz. Şanlıurfa'da her evde yapılır. Şanlıurfalı olup da çiğ köfte yoğurmayı bilmeyen neredeyse yoktur.\"
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Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise çiğ köfte konusunda Şanlıurfa ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın etli, Adıyaman'ın ise etsiz çiğ köftesinin tescillendiğini hatırlatan Kılınç, \"Türkiye'de binlerce bayisi olan ciddi bir sektör, çiğ köfte denilince Adıyaman anlaşılıyor zaten. Aslında rekabete de gerek yok. Onlar kendi alanlarında biz de kendi alanlarımızda geleneğimizi devam ettiriyoruz. Herkese çiğ köfteyi tavsiye ediyoruz ama özellikle etsiz olanı tavsiye ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Çiğ köfte ustası Ahmet Uzun da çiğ köfteye lezzetini yapımında kullanılan malzemelerin verdiğini belirtti.


Uzun, çiğ köftenin herkes tarafından tercih edildiğini dile getirerek, \"Çiğ köfte bölgesel bir yiyecektir, Güneydoğu'ya mal olmuştur ama genelde Türkiye çapında ticari olarak bütün sektör Adıyamanlıların elinde. Şanlıurfalı kardeşlerimiz bu tür şeylere girmediler, kendi evlerinde ailelerine yoğuruyorlar, biz tüm Türkiye'ye yoğuruyoruz.\" dedi.
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Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici ise etli çiğ köftenin pazarlamasının olmadığını belirterek, \"Etsiz çiğ köfte uzun süre kalabilir, paketleme yapılır, il dışına gidebilir ama etli öyle değil, yoğurduğun zaman en fazla bir saat kalabilir.\" diye konuştu.


Çiğ köfte sunumlarına farklı isimler verdiğini anlatan Leblebici, \"Buradaki amacımız ise yeni nesli çiğ köfteyle buluşturmak, ben onu yapıyorum. 40'a yakın isim vererek patent aldım.\" dedi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'ın paylaşamadığı doyumsuz lezzet: Çiğ köfte
Türkiye'de zevkle tüketilen ve büyük bir şöhrete kavuşan çiğ köftenin asıl hangi kente ait olduğuna dair rekabet, Şanlıurfalılar ve Adıyamanlılar arasında yıllardır sürüyor.
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