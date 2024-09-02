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Hayat

Zorbalığı önlemek ailenin elinde

Uyum haftasıyla başlayan yeni eğitim yılında, uzmanlar 'zorbalığa' karşı ebeveynleri uyarıyor. Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, "Ebeveyn, çocuğunda hangi değer yargılarını görmek istiyorsa kendisi de o konuda örnek olmalı. Çocuklara okul başlamadan önce dış görünüş, kılık kıyafet gibi konularda aşağılayıcı tavırların yanlış olduğu anlatılmalı" dedi.

Saliha Engin
04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:40 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Okullarda son yıllarda artan akran zorbalığına karşı uzmanlar ebeveynleri uyarıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl hayata geçirilen uyum eğitimleri, okul öncesi ve ilkokula başlayacak öğrenciler için bugünden itibaren başlıyor. Çağımızın en büyük sorunlarından olan akran zorbalığının en sık rastlandığı yer ise okullar. Ancak bu zorbalığın önüne geçmek ebeveynlerin elinde. Çocuğunuzla yapacağınız konuşma ya da rol model olmak çocuklarınızın arkadaşlarına karşı yapacağı zorbalığın önüne geçebilir.

ALAY ETMEMEYİ ÖĞRENMELİ

Çocuklara okul başlamadan önce, dış görünüş, kılık kıyafet gibi konularda aşağılayıcı tavırların yanlış olduğunun anlatılması gerektiğini belirten Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, "Çocuklar hayata, dünyaya ve çevreye anne babalarının gözünden bakarlar. Maalesef evde ötekileştirici söylemleri duyan çocuk bu yaklaşımı model alıyor. Bu yüzden ebeveyn, çocuğunda hangi değer yargılarını görmek istiyorsa kendisi o konuda örnek olmalı" dedi.

SAMİMİ KONUŞMA İŞE YARAR

İnsanlara maddi imkanlarına göre değer biçmek, yoksulları incitmek, eleştirmek, koşullarından dolayı aşağılamak gibi durumların okullarda sık rastlanan akran zorbalığı davranışları olduğunu söyleyen Karaköse, şunları söyledi: “Okulda elbette öğrencilerin maddi koşullarında farklılıklar olabilir. 'Forması, çantası, okul araç gereçleri eksik ya da eski olabilir. Bu kesinlikle eleştiri ya da dalga geçme konusu olamaz. Kimseyi bu sebeple incitmemeliyiz.' şeklinde samimi bir konuşma yapılabilir."

YUMUŞAK DİLLE UYARALIM

Zorbalık yapan öğrencinin diğerlerine de model olduğunu hatırlatan Karaköse, “Burada yine ebeveyne iş düşüyor. Kendimiz iyi örnek olmakla beraber okul açılmadan çocuklarımızla konuşup yumuşak bir dille uyarmakta yarar var. En güzel eğitimin 'örnek olmak' olduğu unutulmamalı." diye konuştu.

GÜVEN AŞILAMAK GEREKİYOR

Veli tutumlarının çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabildiğini hatırlatan Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Ömür Çiftçi şöyle konuştu: "Çocuklara okulun güvenli bir ortam olduğunu, duygusal olarak bir takım sıkıntılar yaşayabileceklerini ancak okulun da bir ev ortamı olduğunu hatırlatmalıyız. Çocuklara güven aşılamak gerekiyor."

ÇOCUKLAR İYİ TAKİP EDİLMELİ

Okul ortamında zorbalığa maruz kalan çocukların cesaretlerinin düşük, çekingen ve daha nazik olan kişiler olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikoloğu Ayşe Handan Selim, "Okulda akran zorbalığına maruz kalan çocukların psikolojik olarak sağlığı olumsuz etkilenirken, duygusal, fiziksel ve sosyal olarak yapılan akran zorbalığı çocukları uzaktan ulaştırıyor, ders başarısını düşürüyor. İçe kapanık, depresif, ilişki kurmakta zorlanan ve dikkati dağınık bir hale getiriyor. Bu çocuklar diğer akranlarıyla da ilişki kuramıyor. Zorbalığa hedef edilmiş çocukların takibi dikkatle yapılmalı ve sıklıkla zorbalığa maruz kalan çocukları cesaretlendirici ve destekleyici davranışları geliştirmesi öğretilmeli" dedi.




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