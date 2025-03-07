İstanbul Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak. Hırka-i Şerif Kadir Gecesi'nde ise, saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek.
İstanbul'daki Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca ziyarete açıldı. Ziyaret saatleri ve Kadir Gecesi'ne özel düzenlemeler açıklandı.
Hırka-i Şerif Ziyarete Açıldı
İstanbul'da bulunan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca ziyarete açıldı. Ziyaret saatleri hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 olarak belirlendi. Kadir Gecesi* 'nde ise ziyaretler 03.00'e kadar sürecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.
Hırka-i Şerif'te Kuyruklar Oluştu
1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu.
eygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri’ne bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cami bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Peygamber Efendimizin (S.A.V) emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri’nin 59’uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete hazırlandı. Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı. Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Veysel Karani Hazretlerinin 59’uncu kuşak torunu Barış Samir, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.