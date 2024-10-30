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Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

16:0330/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu. Güney Lübnanlı Şii bir ailenin çocuğu olarak 1953 yılında Beyrut'ta doğan Naim Kasım'ın siyasi aktivizmi Emel Hareketi ile başladı. Kasım, İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinin ardından İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle kurulan Hizbullah'ın kurulmasına yol açan toplantılarda yer aldı. Kasım, 1991'den bu yana genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyordu. İşte Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım'ın hayatı-biyografisi.

Hizbullah, örgütün liderliğine Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu. Peki Naim Kasım kimdir, nereli kaç yaşında?

Hizbullah lideri Naim Kasım kimdir?

Naim Kasım 1953 yılında Kfar Fila'da Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.[5][6] İlahiyat okudu ve hocası Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı.[5] Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı.

Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenciler birliğinin kurucularından biriydi.[6] Musa es-Sadr liderliğindeki Emel hareketine katıldı. Naim Kasım 1974'ten 1988'e kadar İslami dini eğitim derneğinin başkanlığını yaptı. Ayrıca El Mustafa okullarında danışman olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı oldu. Naim Kasım İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından, 29 Ekim 2024 tarihinde Hizbullah’ın yeni lideri olarak seçildi.



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