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İDO ve BUDO seferleri Marmara'daki fırtına sebebiyle iptal edildi

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstabul-Bursa arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara’daki kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor. Peki, İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

14:57 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:02 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.

ve
'nun bazı seferleri Marmara’daki kuvvetli fırtına sebebiyle iptal edildi.
Genel Müdürlüğü'nün denizlerde fırtına uyarısı yapmasının ardından
'da rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul'da deniz seferlerinin çoğu iptal edildi. İşte İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.

İDO'nun iptal edilen seferleri şu şekilde:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Yalova-Yenikapı - 15:45

Yenikapı-Yalova - 15:45

Yenikapı-Yalova - 17:45

Yalova-Yenikapı - 17:45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00

Yalova-Yenikapı - 19:45

Yenikapı-Yalova - 19:45

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;

"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."



#İDO
#BUDO
#İstanbul
#Bursa
#deniz otobüsü
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