Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.
İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Yalova-Yenikapı - 15:45
Yenikapı-Yalova - 15:45
Yenikapı-Yalova - 17:45
Yalova-Yenikapı - 17:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00
Yalova-Yenikapı - 19:45
Yenikapı-Yalova - 19:45
"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."