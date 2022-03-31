İmsak Vakti 2022: İl il Ezan Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir

İftar ve sahur saatleri 2022 yılında da Diyanet'in belirlediği takvime göre uygulanacak. Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan Cumartesi gününden son gününe kadar iftar ve sahur saatleri il il değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri...
İMSAK VAKİTLERİ İSTANBUL
2022 İstanbul imsak ve ezan saatleri için aşağıdaki linki tıklayınız.
İSTANBUL İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA İMSAK VAKİTLERİ
2022 Ankara imsak ve ezan vakitleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
ANKARA İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR İMSAK VAKİTLERİ
2022 İzmir imsak ve ezan vakitleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
İZMİR İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor.
RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR 2022?
Ramazan ayı son günü 1 Mayıs olacak.