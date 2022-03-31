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Özgün İmsak Vakti 2022 İl il Ezan Vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir
DİNİ BİLGİLER

İmsak Vakti 2022: İl il Ezan Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir

İmsak vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere merak ediliyor. 2022 yılında Diyanet tarafından belirlenen takvime göre il il ezan vakitleri duyuruluyor. Ramazan ayının gelmesi ile Ramazan imsakiyesine göre 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri de belli oldu. İşte Ramazan imsakiyesi ve il il ezan vakitleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İl il imsak ve ezan vakitleri : İstanbul, Ankara, İzmir
imsak vakti 2022

İftar ve sahur saatleri 2022 yılında da Diyanet'in belirlediği takvime göre uygulanacak. Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan Cumartesi gününden son gününe kadar iftar ve sahur saatleri il il değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri...

İMSAK VAKİTLERİ İSTANBUL

2022 İstanbul imsak ve ezan saatleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

İSTANBUL İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İMSAK VAKİTLERİ

2022 Ankara imsak ve ezan vakitleri için aşağıdaki linke tıklayınız.

ANKARA İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İMSAK VAKİTLERİ

2022 İzmir imsak ve ezan vakitleri için aşağıdaki linke tıklayınız.

İZMİR İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İftar Saatleri: 2022 il il iftar saatleri
ÖZGÜN
İftar Saatleri: 2022 il il iftar saatleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Ramazan ayı son günü 1 Mayıs olacak.

Ramazan ne zaman? 2022 İlk iftar, ilk sahur ve ilk teravih ne zaman?
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