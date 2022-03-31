İmsak Vakti 2022: İl il Ezan Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir İmsak vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere merak ediliyor. 2022 yılında Diyanet tarafından belirlenen takvime göre il il ezan vakitleri duyuruluyor. Ramazan ayının gelmesi ile Ramazan imsakiyesine göre 2022 İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri de belli oldu. İşte Ramazan imsakiyesi ve il il ezan vakitleri...

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