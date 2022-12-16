Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 personel alımı sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "İletişim Uzman Yardımcısı" unvanıyla 30 personel alacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 30 İLETİŞİM UZMAN YARCIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak.

İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti 130 (yüz otuz) TL’dir. Ödeme, sınav başvurusu esnasında GAZİÖDM’nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

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(5) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01/01/1988 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,

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- İletişim fakültelerinden,

- Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden,

- İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(4) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.

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(5) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.