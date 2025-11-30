SORU: İlki 1933'te olmak üzere günümüze dek hangi hayvanlar hakkında yaptıkları araştırmalar için 11 bilim insanına 6 kez 'Fizyoloji veya Tıp' dalında Nobel ödülü verilmiştir?

CEVAP: C: Meyve sinekleri

A: Deney fareleri

B: Şempanzeler

C: Meyve sinekleri

D: Tavşanlar





Thomas Hunt Morgan (1866-1945)





En çok meyve sineği üzerine yaptığı ve Nobel Ödülü'nü ve "Genetiğin Babası" unvanını kazandığı çalışmalarıyla tanınan Thomas Hunt Morgan'ın biyolojiye katkıları genetiğin çok ötesine uzanıyor.





Morgan, 1891 yılında Bryn Mawr Koleji'nde biyoloji doçenti olarak profesyonel kariyerine başladı. Burada EB Wilson'ın yerine geçti ve hem Harrison hem de Jacques Loeb ile çalıştı. Bryn Mawr'dayken Morgan, Napoli'deki Stazione Zoologica'ya araştırma gezileri yaptı. Burada embriyolojiye yeni Entwicklungsmechanik veya nedensel-analitik yaklaşımla tanıştı ve rejenerasyon çalışmaları konusunda Hans Driesch ile işbirliği yapmaya başladı. Morgan, 1904 yılına kadar Bryn Mawr'da kaldı ve bu süre zarfında araştırmaları büyük ölçüde deneysel embriyolojiye odaklandı. Öğrencilerinden ikisi, Nettie Marie Stevens ve Lilian Vaughan Sampson, rejenerasyon ve sitoloji alanındaki çalışmalara önemli katkılarda bulundu. Morgan'ın rejenerasyon ve deneysel embriyoloji üzerine çalışmaları farklılaşma sorunu tarafından motive edildi: farklılaşmamış bir yumurta veya doku nasıl düzenlenmiş, organize olmuş, tam olarak oluşmuş bir yetişkini üretir? Bu çalışmalarını Kurbağa Yumurtasının Gelişimi (1897), Rejenerasyon (1901) ve daha sonra Embriyoloji ve Genetik (1934) adlı eserlerinde ele aldı . Morgan, 1904 yılında yoğun bir yıl olarak evlendiği Sampson'a özel bir ilgi duydu. Çift, Columbia Üniversitesi'ne taşındı ve Morgan burada deneysel zooloji profesörü olarak atandı. Bu pozisyon, o dönemde bölüm başkanı olan EB Wilson ile birlikte çalışmasına olanak sağladı.





Columbia'da Morgan, kalıtım, cinsiyet belirlenmesi ve gelişimle ilgili çeşitli sorulara odaklandı. Çeşitli yöntemler ve organizmalardan yararlandı ve araştırmacıların fırsatçı olmaları ve işe yarayan her şeyi kullanmaları gerektiğini savundu. Omurgasızlarla başlayarak, omurgalıları yararlı oldukları zamanlarda inceledi ve 1910 yılına gelindiğinde meyve sineği Drosophila'nın sunduğu olanakları keşfetti . 1910-1911 yıllarında Morgan, lisans öğrencileri Calvin Bridges ve Alfred Sturtevant'ı "sinek odasında" Drosophila üzerinde çalışmaları için işe aldı ve sonraki on yedi yıl boyunca orada kaldılar. Sinek odasında çalışan kişi sayısı nadiren beşten az olurdu ve bunlar arasında Otto Lous Mohr, Hans Nachsteim, Curt Stern, Theodosius Dobzhansky, Lilian Vaughan Morgan ve HJ Muller gibi araştırmacılar da vardı.





Morgan, embriyoloji ve rejenerasyona ömür boyu ilgi duymasına rağmen, 1910'dan sonra araştırmaları esas olarak Drosophila genetiği üzerine yoğunlaştı. 1915'te Morgan, Sturtevant, Muller ve Bridges, çığır açan çalışmaları Mendel Kalıtım Mekanizmaları'nı yayınladılar. Aynı yıl Morgan, Washington'daki Carnegie Enstitüsü'nden Drosophila üzerine daha fazla çalışmayı desteklemek için bir hibe aldı .





Morgan, 1928'de Columbia Üniversitesi'nden ayrılarak California Teknoloji Enstitüsü'nde biyoloji profesörü oldu ve burada yeni bir biyoloji bölümü kurup organize etmek üzere işe alındı. Morgan, uzun yıllar boyunca yaptığı gibi yazlarını Woods Hole'daki Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'nda geçirmeye devam etse de, Corona del Mar'da bir deniz laboratuvarı kurarak deniz çalışmalarının yıl boyunca devam etmesini sağladı. 25 Eylül 1966'da kısa bir hastalıktan sonra vefat edene kadar California Teknoloji Enstitüsü'nde hem araştırma hem de idari alanda aktif olarak çalıştı.





Morgan, Darwin Madalyası (1924), Kraliyet Cemiyeti Copley Madalyası (1939) ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü (1933) de dahil olmak üzere birçok onur ve ödülün sahibi oldu. Kraliyet Cemiyeti de dahil olmak üzere birçok bilim derneğinin üyesiydi ve Amerikan Morfoloji Derneği (1900), Amerikan Doğa Bilimleri Derneği (1909), Deneysel Biyoloji ve Tıp Derneği (1910-1912), Ulusal Bilimler Akademisi (1927-1931), Amerikan Bilim İlerlemesi Derneği (1930) ve Altıncı Uluslararası Genetik Kongresi'nin (1932) başkanlığını yaptı.



