Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 25 dakika süre veriliyor. AÖO 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mi? AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süesi kaç dakika?