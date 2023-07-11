Okul kayıt evrakları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre Okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yarıyıl tatili 19.01.2024 Cuma günü başlayacak. 2024 yılında ikinci dönem 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü sona erecek.
İlkokul ve anaokul kayıt tarihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul kayıt takvimini duyuru. Buna göre ilkokul okul kayıtları 3 Temmuz’da başladı.
Anaokul kayıt işlemleri nasıl, nereden yapılacak?
Kayıt işlemleri, herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul kayıtları için gerekli belgeler hangileri?
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)
İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
İlkokul 1.sınıfa kaç yaşında, kaç aylıkken başlanıyor?
69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.
66 – 68 aylık çocuklar velilerinin istemesi durumunda dilekçe 1.sınıfa kaydettirilebilir.
72 aydan daha büyük çocuklar için 1.sınıf kayıtları zorunludur. Sağlık raporu veya dilekçe ile kayıtları ertelenemez.