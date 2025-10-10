Yeni Şafak
İSKİ sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...

15:5510/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
İSKİ su kesintisi
İSKİ su kesintisi

İSKİ Genel Müdürlüğü su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. İSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.İstanbul'da hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim İSKİ su arızası yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

SU KESİNTİ LİSTESİ 10 EKİM 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 10 Ekim su kesinti programı paylaşıldı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


