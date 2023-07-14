İskorpit balığı denizler belki de ilginç ve dikkat çekici canlıları arasındadır. Etobur ve dikenleri zehirli olan bu balık sağlık açısından birçok fayda da sunmaktadır. İskorpit balığında hangi vitaminler bulunur? İskorpit balığı faydaları nelerdir?

İskorpit Nedir?

İskorpit, diğer bir adıyla Scorpaena porcus, Scorpaenidae familyasına ait bir balık çeşididir. Nitelikleri ve yaşama stili göz önünde bulundurulduğunda; aynı familyaya ait olan Lipsos balığıyla benzerlik gösterdiği görülür. İskorpit’i, Lipsos’tan ayıran özellik, boyunun daha küçük olması ve rengindeki koyuluktur. Kafası, vücudunun yarısını kaplayacak büyüklüktedir.

İskorpit Zehirli Mi?

Vücudundaki renkler koyu kırmızı ve açık pembe arası değişim gösterebilir. Kafa kısmında birçok diken ve çıkıntı bulunur. Yuvarlak ve geniş göğüs yüzgeciyle dikkat çeker. Suyun diplerinde yaşadığından gözleri başının üstünde yer alır. Geniş ağzının kıvrımları aşağıya doğru eğimlidir. Ortalama olarak 20-30 cm uzunluğunu sahip balık, zehirli bir tür olarak bilinir. Birinci sırt, karın ve anüs yüzgecinde zehir barındırır. Birinci sırt yüzgecinde 11, karın yüzgecinde 1 ve anüs yüzgecinde 3 adet dikende zehir görülür.

Dikenlerindeki yoğun zehirle karakteristik bir nitelik taşıyan iskorpit, insan vücuduna temas ettiğinde zehrini salar. Zehir, etkisini şişlik ve kızarıklık ile gösterir. Zehrin etkisinin 2-3 gün kadar devam ettiği bilinir. Tedavi sürecinde ise amonyak tercih edilebilir. Balık, ayrıca zarar gördüğünü hissettiğinde vücudu sokarak kendini korumaya da geçebilir. Halk tabirinde iskorpitin diğer adı da “çarpan”dır. Zehirli olmasına rağmen lezzetli etiyle birçok masanın misafiri olabilir. İskorpitle yapılan yemekler ve etinin tadı kırlangıcı da anımsatabilir.

İskorpit Balığı Nasıl Temizlenir?

İskorpit balığı; zehirli dikenlere sahiptir. Bu yüzden alanında uzman bir balıkçı tarafından temizlenmesi gerekmektedir. Evde temizleneceği takdirde; kuyruk altı ve sırt dikenleri penseyle dikkatlice çıkarılmalıdır. Pullu yapısının olmasından ötürü bıçakla pulları ayıklandıktan hemen sonra baş bölümü kesilmelidir. Bu işlem sonrasında karın bölümünden kesik açılarak, balık temizlenir. Bu sayede iskorpit pişirilmeye uygun hale gelecektir. İskorpit balığının deri tabakası kalındır. Bu durum ise birçok kişiyi rahatsız edebilir. Bu yüzden pense yardımıyla derisi alınarak, kuyruk bölümünden baş bölümüne doğru sıyrılabilir. Deri alındıktan hemen sonra pişen balığın dağılmaması adına fileto yapmak önemlidir.







