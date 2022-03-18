İŞKUR personel ve memur alımı başvurusu 2022: İŞKUR işçi ve memur alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR 2022 güncel iş ilanları oldukça merak ediliyor. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak resmi internet sayfasından düzenli olarak duyuru yapılıyor. İŞKUR ilanları KPSS gerektiriyor mu? İŞKUR personel alımı ilanlarında başvuru şartları nelerdir? İşte güncel İŞKUR personel ve memur alımı iş ilanları ile ilgili bütün detaylar...

İŞKUR personel ve memur alımı için KPSS gerekiyor mu?

İş ilanları arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da bulunuyor.

İŞKUR personel ve memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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İŞKUR personel ve memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İş arama sürecinde olan vatandaşların, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekmekte. Ardından İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için şu sırayı izlemelisiniz;

1) Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ile firma bilgisini girmelisiniz.

2) Çalışma yeri bilginizi girmelisiniz.

3) Meslek ve öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

4) İşyerinizi seçin.

5) Engelli ya da vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

6) İşyeri unvanınızı girin.

7) Son olarak en altta sağda yer alan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilirsiniz ve tercihinize göre başvurularınızı hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'a kayıt olmak için hangi evraklar gerekiyor?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için ilk olarak İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmekte. Başvuru yapacak olan kişiden istenenler ise şunlardır;

1) İŞKUR'a sadece T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir.

2) Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

3) Ayrıca reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir.

Bu koşulları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arama sürecinde kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.