Baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Yağışsız geçen kış aylarının ardından Türkiye mart ayında istediği yağmura kavuştu. Son günlerde Türkiye genelinde birçok ilde artan yağışlar baraj seviyelerini yükseltmeye başladı. İstanbul baraj doluluk oranında son durumu görmek için haberimize bakabilirsiniz.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM NE?
İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Mart ayı itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı %37.61 olarak ölçüldü. Öte yandan İstanbul’da geçmiş yıllara kıyasla yağış oranı da düşüşe geçti.