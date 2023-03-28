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İstanbul Mart 2023 Baraj Doluluk Oranı

Marmara Bölgesi’nde kış aylarının kurak geçmesi sebebiyle barajlarda doluluk oranı için alarm verilmişti. Beklenen yağışların gelmemesi barajlardaki doluluk oranını ciddi oranda düşürdü. İstanbul beklediği yağışlara Mart ayında kavuştu. Yağışların gelmesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında son durum merak ediliyor. Peki İstanbul Mart 2023 baraj doluluk oranında son durum ne? Barajlar ne kadar doldu? İşte sorunun cevabı.

14:57 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

Baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

Yağışsız geçen kış aylarının ardından Türkiye mart ayında istediği yağmura kavuştu. Son günlerde Türkiye genelinde birçok ilde artan yağışlar baraj seviyelerini yükseltmeye başladı. İstanbul baraj doluluk oranında son durumu görmek için haberimize bakabilirsiniz.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM NE?

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Mart ayı itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı %37.61 olarak ölçüldü. Öte yandan İstanbul’da geçmiş yıllara kıyasla yağış oranı da düşüşe geçti.

İstanbul baraj doluluk oranına detaylı bakmak için


#İstanbul
#Baraj Doluluk Oranları
#Marmara Bölgesi
#Mart
#İSKİ
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