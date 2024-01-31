Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü İstanbul'un yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. Kırklareli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Ocak hava durumu raporu.

Bugün hava nasıl olacak?

Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

31 Ocak 2024 il il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Çok bulutlu 7

İstanbul'da yağışlar devam edecek mi?

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

🗓️31 Ocak 2024 Çarşamba

☔️☃️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ZTnSlCD0xw — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2024

Meteoroloji 31 Ocak- 6 Şubat Hava Durumu Tahmini







