Özgün Şiddetli kar yağışı başlıyor İstanbulda hava nasıl olacak? 27 Kasım 2022 Meteoroloji hava durumu raporu
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Şiddetli kar yağışı başlıyor: İstanbul’da hava nasıl olacak? 27 Kasım 2022 Meteoroloji hava durumu raporu

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava kendini gösterdi. Sıcaklıkların bazı illerde mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yüzünü gösterdi. Kocaeli, Bitlis, Adana, Yozgat, Tokat, Bolu, Erzurum olmak üzere çok sayıda ilde mevsimin ilk karı düştü. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman? İstanbul kar yağışı olacak mı?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Sıcaklıkların eksi derecelere inmesiyle birlikte birçok ilde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Uşak, Denizli'nin Çardak, Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şiddetli kar yağışı başlıyor! Meteoroloji il il açıkladı

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.

İstanbul hava durumu

La Nina nedir?

La Nina, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır. La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.

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