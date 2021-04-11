İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi – İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri 30 gün

İstanbul iftar saatleri Ramazan 2021 imsakiyesi için merak ediliyor. İstanbul sahur ve iftar saatleri ile 30 gün imsakiye bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. 2021 Ramazan sayfamızda ise mübarek ayda neler yapılacağından, oruç hakkında detaylara ve mukabele için bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Ramazan 2021

İşte, İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi:

İstanbul İmsakiye 2021 Sahur Saati Bitiş Süresi İftar Saati Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 13 Nisan 2021 Salı 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48 21:13 2 14 Nisan 2021 Çarşamba 04:48 06:20 13:09 16:51 19:49 21:14 3 15 Nisan 2021 Perşembe 04:47 06:18 13:09 16:52 19:50 21:16 4 16 Nisan 2021 Cuma 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17 5 17 Nisan 2021 Cumartesi 04:43 06:15 13:09 16:52 19:52 21:19 6 18 Nisan 2021 Pazar 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20 7 19 Nisan 2021 Pazartesi 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21 8 20 Nisan 2021 Salı 04:37 06:11 13:08 16:53 19:56 21:23 9 21 Nisan 2021 Çarşamba 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57 21:24 10 22 Nisan 2021 Perşembe 04:33 06:08 13:08 16:54 19:58 21:26 11 23 Nisan 2021 Cuma 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59 21:27 12 24 Nisan 2021 Cumartesi 04:29 06:05 13:07 16:55 20:00 21:29 13 25 Nisan 2021 Pazar 04:28 06:03 13:07 16:55 20:01 21:30 14 26 Nisan 2021 Pazartesi 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 15 27 Nisan 2021 Salı 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33 16 28 Nisan 2021 Çarşamba 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 17 29 Nisan 2021 Perşembe 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 18 30 Nisan 2021 Cuma 04:18 05:57 13:06 16:56 20:06 21:38 19 1 Mayıs 2021 Cumartesi 04:17 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 20 2 Mayıs 2021 Pazar 04:15 05:54 13:06 16:57 20:08 21:41 21 3 Mayıs 2021 Pazartesi 04:13 05:53 13:06 16:57 20:09 21:42 22 4 Mayıs 2021 Salı 04:11 05:52 13:06 16:58 20:10 21:44 23 5 Mayıs 2021 Çarşamba 04:09 05:50 13:06 16:58 20:11 21:45 24 6 Mayıs 2021 Perşembe 04:08 05:49 13:06 16:58 20:12 21:47 25 7 Mayıs 2021 Cuma 04:06 05:48 13:06 16:58 20:13 21:48 26 8 Mayıs 2021 Cumartesi 04:04 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50 KADİR GECESİ 27 9 Mayıs 2021 Pazar 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51 28 10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:01 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53 29 11 Mayıs 2021 Salı 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:54 30 12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:58 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56

13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün - Bayram Namazı: 06.22



2021 İstanbul İmsakiyesi Nasıl Hazırlanıyor?

2021 İstanbul imsakiyesi hazırlama aşamasında İstanbul için gün batımı ve gün doğumu saatlerine bakılır. Oruç ibadetinin kriterlerine uymak için sahur saatinin gün doğumundan önce belirlenmesi gerekir. İftar saati ise gün batımı ardından akşam ezanının okunduğu saat kriter alınarak hesaplanır. Bu şekilde Ramazanın her bir günü için ayrı saat hesaplamaları yapılır. Çünkü İstanbul’da günlerin uzama ve kısama dönemlerine göre her bir günde güneşin batışının ve doğuşunun gözlemlendiği saatler değişir. Tüm günler için ayrı saat hesaplamalarının yapılması ardından 2021 İstanbul imsakiyesi, bu saatlerin tarihlere göre listelenmesi üzerinden hazırlanır.

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