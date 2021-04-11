İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi – İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri 30 gün

İstanbul iftar saatleri Ramazan 2021 imsakiyesi için merak ediliyor. İstanbul sahur ve iftar saatleri ile 30 gün imsakiye bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. 2021 Ramazan sayfamızda ise mübarek ayda neler yapılacağından, oruç hakkında detaylara ve mukabele için bilgilere ulaşabilirsiniz.
- Tüm illerin 2021 Ramazan imsakiyesi için 2021 imsakiye sayfamıza göz atabilirsiniz.
İşte, İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi:
İstanbul İmsakiye 2021
|Sahur
Saati Bitiş Süresi
|İftar
Saati
|Gün
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|13 Nisan 2021 Salı
|04:50
|06:21
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13
|2
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:48
|06:20
|13:09
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:47
|06:18
|13:09
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:43
|06:15
|13:09
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20 Nisan 2021 Salı
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:35
|06:09
|13:08
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:33
|06:08
|13:08
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:31
|06:06
|13:07
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:29
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:28
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27 Nisan 2021 Salı
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:18
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:17
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:15
|05:54
|13:06
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:13
|05:53
|13:06
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|4 Mayıs 2021 Salı
|04:11
|05:52
|13:06
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|04:08
|05:49
|13:06
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|7 Mayıs 2021 Cuma
|04:06
|05:48
|13:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:04
|05:47
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|KADİR GECESİ
|27
|9 Mayıs 2021 Pazar
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:01
|05:45
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|13 Mayıs 2021 Perşembe
|Ramazan Bayramı 1. Gün - Bayram Namazı: 06.22
2021 İstanbul İmsakiyesi Nasıl Hazırlanıyor?
2021 İstanbul imsakiyesi hazırlama aşamasında İstanbul için gün batımı ve gün doğumu saatlerine bakılır. Oruç ibadetinin kriterlerine uymak için sahur saatinin gün doğumundan önce belirlenmesi gerekir. İftar saati ise gün batımı ardından akşam ezanının okunduğu saat kriter alınarak hesaplanır. Bu şekilde Ramazanın her bir günü için ayrı saat hesaplamaları yapılır. Çünkü İstanbul’da günlerin uzama ve kısama dönemlerine göre her bir günde güneşin batışının ve doğuşunun gözlemlendiği saatler değişir. Tüm günler için ayrı saat hesaplamalarının yapılması ardından 2021 İstanbul imsakiyesi, bu saatlerin tarihlere göre listelenmesi üzerinden hazırlanır.
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