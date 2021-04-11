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Özgün İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi - İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri 30 gün
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İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi – İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri 30 gün

İstanbul ili için merak edilen 30 günlük iftar saatleri detayını haberimizde derledik. İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri ve 2021 Ramazan imsakiyesi bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi – İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri 30 gün
İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi – İstanbul imsakiye sahur ve iftar vakitleri

İstanbul iftar saatleri Ramazan 2021 imsakiyesi için merak ediliyor. İstanbul sahur ve iftar saatleri ile 30 gün imsakiye bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. 2021 Ramazan sayfamızda ise mübarek ayda neler yapılacağından, oruç hakkında detaylara ve mukabele için bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Tüm illerin 2021 Ramazan imsakiyesi için 2021 imsakiye sayfamıza göz atabilirsiniz.

Ramazan 2021
Ramazan 2021

İşte, İstanbul iftar saatleri 2021 Ramazan imsakiyesi:

İstanbul İmsakiye 2021

Sahur

Saati Bitiş Süresi

İftar

Saati

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
113 Nisan 2021 Salı04:5006:2113:1016:5119:4821:13
214 Nisan 2021 Çarşamba04:4806:2013:0916:5119:4921:14
315 Nisan 2021 Perşembe04:4706:1813:0916:5219:5021:16
416 Nisan 2021 Cuma04:4506:1713:0916:5219:5121:17
517 Nisan 2021 Cumartesi04:4306:1513:0916:5219:5221:19
618 Nisan 2021 Pazar04:4106:1413:0916:5319:5321:20
719 Nisan 2021 Pazartesi04:3906:1213:0816:5319:5421:21
820 Nisan 2021 Salı04:3706:1113:0816:5319:5621:23
921 Nisan 2021 Çarşamba04:3506:0913:0816:5419:5721:24
1022 Nisan 2021 Perşembe04:3306:0813:0816:5419:5821:26
1123 Nisan 2021 Cuma04:3106:0613:0716:5419:5921:27
1224 Nisan 2021 Cumartesi04:2906:0513:0716:5520:0021:29
1325 Nisan 2021 Pazar04:2806:0313:0716:5520:0121:30
1426 Nisan 2021 Pazartesi04:2606:0213:0716:5520:0221:32
1527 Nisan 2021 Salı04:2406:0113:0716:5620:0321:33
1628 Nisan 2021 Çarşamba04:2205:5913:0716:5620:0421:35
1729 Nisan 2021 Perşembe04:2005:5813:0616:5620:0521:36
1830 Nisan 2021 Cuma04:1805:5713:0616:5620:0621:38
191 Mayıs 2021 Cumartesi04:1705:5513:0616:5720:0721:39
202 Mayıs 2021 Pazar04:1505:5413:0616:5720:0821:41
213 Mayıs 2021 Pazartesi04:1305:5313:0616:5720:0921:42
224 Mayıs 2021 Salı04:1105:5213:0616:5820:1021:44
235 Mayıs 2021 Çarşamba04:0905:5013:0616:5820:1121:45
246 Mayıs 2021 Perşembe04:0805:4913:0616:5820:1221:47
257 Mayıs 2021 Cuma04:0605:4813:0616:5820:1321:48
268 Mayıs 2021 Cumartesi04:0405:4713:0616:5920:1521:50
KADİR GECESİ
279 Mayıs 2021 Pazar04:0305:4613:0616:5920:1621:51
2810 Mayıs 2021 Pazartesi04:0105:4513:0616:5920:1721:53
2911 Mayıs 2021 Salı03:5905:4313:0517:0020:1821:54
3012 Mayıs 2021 Çarşamba03:5805:4213:0517:0020:1921:56
13 Mayıs 2021 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün - Bayram Namazı: 06.22

2021 İstanbul İmsakiyesi Nasıl Hazırlanıyor?

2021 İstanbul imsakiyesi hazırlama aşamasında İstanbul için gün batımı ve gün doğumu saatlerine bakılır. Oruç ibadetinin kriterlerine uymak için sahur saatinin gün doğumundan önce belirlenmesi gerekir. İftar saati ise gün batımı ardından akşam ezanının okunduğu saat kriter alınarak hesaplanır. Bu şekilde Ramazanın her bir günü için ayrı saat hesaplamaları yapılır. Çünkü İstanbul’da günlerin uzama ve kısama dönemlerine göre her bir günde güneşin batışının ve doğuşunun gözlemlendiği saatler değişir. Tüm günler için ayrı saat hesaplamalarının yapılması ardından 2021 İstanbul imsakiyesi, bu saatlerin tarihlere göre listelenmesi üzerinden hazırlanır.

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