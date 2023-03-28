Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik için anlık hava durumu, saatlik ve 5 günlük hava tahmini.