İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava şartları deniz yolu ulaşımını da etkiledi. Lodos sebebiyle gözler İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusuna çevrildi. Şehir Hatları AŞ İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini duyuruyor. İşte 28 Mart 2023 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri.
Vapur seferleri iptal mi?
Vapur seferleri iptal mi?
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferleri
nin
Moda İskelesi
uğramasının yapılamadığı bildirildi.
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33 dakika önce