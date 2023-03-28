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İstanbul vapur seferleri iptal edildi: İşte yapılamayan vapur hatları

Hava şartlarının giderek kötüleşmesinin ardından İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyordu. İstanbul Şehir Hatları konuya açıklık getirerek bilgilendirme yayınladı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildiği duyuruldu. İşte, İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri.

09:31 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava şartları deniz yolu ulaşımını da etkiledi. Lodos sebebiyle gözler İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusuna çevrildi. Şehir Hatları AŞ İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini duyuruyor. İşte 28 Mart 2023 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri.

İptal edilen vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi?

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferleri
nin
Moda İskelesi
uğramasının yapılamadığı bildirildi.


#vapur seferleri
#istanbul hava durumu
#İstanbul
33 dakika önce
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