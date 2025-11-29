İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son açıklamalar

Meteorolojik veriler ve uzman görüşleri, İstanbul’da beklenen kar yağışı için umutları artırdı. Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde hissedilen soğuma, kar ihtimalini güçlendirirken vatandaşlar “İstanbul’a kar ne zaman düşecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kar yağışının başlayabileceği tarihlere ilişkin değerlendirmeler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Aylardır merakla beklenen "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusuna ise uzman isim son noktayı koydu.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar gidiyor. Bu mevsimde 15-16 derece olması lazım gelirken. 19 derecelik sıcaklık var. Sıcaklıklar yüksek ve bu sıcaklıklar da bu şekilde devam edecek gibi geliyor önümüzdeki günlerde.

Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor.