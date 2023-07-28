İstanbul akşam ezan saati
28 Temmuz İstanbul iftar vakti ile Diyanet namaz saatleri haberimizde.
namaz vakitleri bölgede oruç tutan kişiler için iftar ve imsak vakitlerini aktarıyor. Bugün haram aylardan olan ve hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günüdür. Bu kutlu günde, Efendimiz’in müjdesine uyarak günü oruçlu geçiren Müslümanlar akşam ezan saatlerini merak ediyor.
ne göre İstanbul’da iftar saati öğrenilmekte. Peki, İstanbul’da iftar saat kaçta? Bugün İstanbul’da akşam ezanı ne zaman okunacak? Merak edilen sorunun cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, 28 Temmuz İstanbul iftar vakti…
28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri
28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri
28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri şu şekildedir:
- İmsak: 04:02
- Güneş: 05:49
- Öğle: 13:16
- İkindi: 17:11
- Akşam: 20:33
- Yatsı: 22:12
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1 saat önce