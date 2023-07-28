28 Temmuz İstanbul iftar vakti ile Diyanet namaz saatleri haberimizde.

namaz vakitleri bölgede oruç tutan kişiler için iftar ve imsak vakitlerini aktarıyor. Bugün haram aylardan olan ve hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günüdür. Bu kutlu günde, Efendimiz’in müjdesine uyarak günü oruçlu geçiren Müslümanlar akşam ezan saatlerini merak ediyor.