|
Özgün

Diyanet namaz vakitleri! İstanbul iftar vakti, akşam ezan saati

İstanbul için iftar saati aşure günü dolayısıyla merak konusu. Kur’an-ı Kerim’de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve bugün 10 Muharrem Âşûrâ günü. Kur’an-ı Kerim’de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz ve bugün 10 Muharrem Âşûrâ günü. Bugünü oruçlu geçirenler iftar saati araması yapmakta. Namaz vakitleri her şehir farlılık göstermekte. Peki, bugün İstanbul iftar vakti ne zaman? 28 Temmuz 2023 Cuma akşam ezanı saat kaçta okunacak?

14:41 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul akşam ezan saati

İstanbul akşam ezan saati

28 Temmuz İstanbul iftar vakti ile Diyanet namaz saatleri haberimizde.
namaz vakitleri bölgede oruç tutan kişiler için iftar ve imsak vakitlerini aktarıyor. Bugün haram aylardan olan ve hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günüdür. Bu kutlu günde, Efendimiz’in müjdesine uyarak günü oruçlu geçiren Müslümanlar akşam ezan saatlerini merak ediyor.
ne göre İstanbul’da iftar saati öğrenilmekte. Peki, İstanbul’da iftar saat kaçta? Bugün İstanbul’da akşam ezanı ne zaman okunacak? Merak edilen sorunun cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, 28 Temmuz İstanbul iftar vakti…

28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 İstanbul namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 04:02
  2. Güneş: 05:49
  3. Öğle: 13:16
  4. İkindi: 17:11
  5. Akşam: 20:33
  6. Yatsı: 22:12
#istanbul akşam ezan saati
#istanbul namaz vakitleri
#diyanet namaz vakitleri
#istanbul iftar saati
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Askerlik yerleri açıklandı! E- Devlet Milli Savunma Bakanlığı Askerliğim Sorgulama