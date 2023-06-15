İstanbul kamp alanları bakımından son derece şanslı iller arasında. Pek çok farklı kamp alanı sayesinde hem keyifli vakit geçirip hem de kamp deneyim elde edebilirsiniz. Göl, orman, deniz, kanyon ve patikaların bulunduğu rotalarda nefes aldığınızı hissedeceğiniz önerilerimizden hemen bir yer seçin ve bu güzel yaz günlerinin tadını doyasıya çıkarın. İstanbul’da kamp yapacağınız doğal mekanlara bu haberimizde yer verdik.

İstanbul’a yakın kamp alanları listesi

İstanbul'daki başlıca kamp yerleri şunlardır:

Dama Kamp Alanı, Saroz Körfezi Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı Ömerli Barajı Kamp Yeri Esenceli Köyü Kamp Alanı, Şile Belgrad Ormanı Kamp Alanı, Sarıyer Hacıllı Köyü Ve Şelalesi Kamp Alanı, Şile Polonezköy Tabiat Parkı Kamp Alanı, Beykoz Darlık Barajı Kamp Alanı, Şile Korsan Koyu, Çatalca Malatra Koyu Kamp Alanı, Çatalca Karacaköy Göleti Kamp Alanı, Şile Alacalı Camping Pansiyon, Şile Sahil Kamp İstanbul, Şile Kumköy Kilyos Kamp Alanı, Sarıyer Woody Ville Kamp Alanı, Şile Çilingöz Ormanı Tabiat Parkı Kamp Alanı, Çatalca Marmaracık Koyu Tabiat Kamp Alanı, Sarıyer Madam Martha Koyu, Burgazada Ağva Greenpark Camping, Şile Semizkum Mocamp Kamp Alanı, Silivri Riva Elmas Burnu Plajı Kamp Alanı, Beykoz Fava Camp, Çekmeköy Danamandıra Tabiat Parkı Kamp Alanı, Silivri Seferoğulları Camping Kamp Alanı, Şile Pürenli Yaylası Kamp Alanı, Bolu

Polonezköy kamp alanı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Polonezköy kamp alanı, İstanbul kamp yerleri arayanlar için oldukça ideal bir mekândır. Ulaşımı kolay, kısa sürede gidip doğanın tadını çıkarabileceğiniz bir alana sahiptir. İlçe merkezine yakın olması bakımından da oldukça avantajlıdır.

Aracınızla trafiğe takılmadan kolayca ulaşabilirsiniz. Gıda ve su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz marketler ve hazır yemek imkânı sunan işletmeler bulunmaktadır. Ayrıca kamp alanı içerisinde trekking, ATV turu gibi eğlenceli faaliyetlere de katılabilirsiniz.

Ağva kilimli koyu kamp alanı

Doğayla baş başa bir kamp planı için İstanbul tatil yerleri içerisinde kendinizi en özgür hissedebileceğiniz mekânlardan biri de Ağva kilimli koyu kamp alanıdır. Gökyüzüne kendinizi en yakın hissedebileceğiniz, deniz ve ormanın bir arada olduğu çok etkileyici bir manzaraya sahiptir. Sessiz sakin bir koy arayanlar için ideal bir mekândır. Ücretsiz kamp alanları içerisinde en huzurlu kamp alanlarından biridir.

Kumköy Kilyos kamp alanı

Kamp alanı, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. Ulaşımının kolay olması hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler için ideal bir alandır. Muhteşem doğasıyla ihtiyacınız olan huzurlu kamp tatilinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hem denizin tadını çıkarmak hem de çadırınızda sakin bir tatil geçirmek için ziyaret edebilirsiniz. Telefon ve internetinizin çekmesi konusunda sorun yaşanmamaktadır. Ayrıca çevresinde yer alan işletmelerden yiyecek ve temiz su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Kamp alanı içerisinde tuvalet ve duş ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz temiz alanlar yer almaktadır.

Riva Elmasburnu kamp alanı

İstanbul’da kamp alanları arasında en çok rağbet gören yerlerden biri de Riva Elmasburnu Plajı’dır. Deniz kenarında kamp yapmak istiyorsanız manzarası ve şehirden uzaklığı ile size dinlendirici bir alan vadediyor.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı olan kamp alanına ulaşım da oldukça kolay. Kamp alanında yer alan işletmeler sayesinde yiyecek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz mümkün. Ayrıca kamp alanı içerisinde tuvalet ve duş imkânı da bulunmaktadır.

Sahil Kamp İstanbul-Şile

Tüm imkânların olduğu ücretli bir kamp alanı olan Sahil Kamp İstanbul, kamp alanları arasında en bilinenlerinden. Tesiste bungalow ev, villa, market ve restoran imkânı var. Kendi çadırınızla konaklayabileceğiniz gibi kamp alanından da çadır kiralayabilirsiniz. Tahta platform üzerinde yerleştirilmiş çadırlar sayesinde yerden biraz yüksekte konaklayabilirsiniz. Özellikle çadır deneyimi olmayan kişilerin hazır çadırlarda konaklaması daha doğru bir tercih olabilir. Survivor parkuruna sahip kamp alanında arkadaşlarınızla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenebilirsiniz. Akşamları yaktığınız ateşin başında toplanıp yemek yiyebilirsiniz.

Çilingoz Tabiat Parkı-Çatalca

İstanbul'un Çatalça ilçesinde bulunan Çilingoz Tabiat Parkı, barındırdığı doğal güzelliklerle sizleri adeta büyülüyor. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz ve bir tarafı da göl ve sazlık olan bölgede çadır kampı yapabilirsiniz. Güneşin kendini iyiden iyiye hissettirdiği zamanlarda plajda güneşlenebilir ve yüzebilirsiniz. Gölden tuttuğunuz balıkları ızgarada pişirerek sevdiklerinizle beraber güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Ömerli Barajı Kamp Alanı-Çekmeköy

İstanbul'a su sağlayan barajlardan birisi olan Ömerli Barajı etrafında kamp yapmakta mümkün. Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının buluştuğu ve sessiz bir ortam sunan Ömerli Barajı kamp alanında doğa yürüyüşleri, balık tutma ve kamp ateşi gibi etkinlikleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, konum itibariyle doğa severlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği, içerisinde yaşam alanı barındıran dev bir doğa turizmi kompleksi. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir kamp ve karavan alanı da mevcut.

Kocaeli'ndeki 4 bin dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, özellikle sunduğu imkanlarla İstanbul'a yakın kamp alanları arasında çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde neler var?

- Kamp ve Karavan Alanı,

- Hayvanat Bahçesi,

- Yaban Yaşam Alanı,

- Hobbit Evleri,

- Orman içi Yürüyüş ve Bisiklet parkurları,

- Sportif Olta Balıkçılığı,

- Doğa Okulu,

- Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

- Piknik ve Mesire Alanı