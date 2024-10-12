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A Milli Futbol Takımımız dördüncü karşılaşmasına İzlanda ile karşılaşacak! İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız dördüncü karşılaşmasına İzlanda ile karşılaşacak! İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

09:5712/10/2024, Saturday
Yeni Şafak
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İzlanda- Türkiye
İzlanda- Türkiye

Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadeleye devam ediyor. Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız dördüncü karşılaşmasına İzlanda deplasmanında çıkacak. Futbolseverler İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aramaya başladı. A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İzlanda-Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Ay yıldızlılar, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'ya karşı oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Grupta liderliği sürdürmek isteyen A Milli Futbol Takımı İzlanda karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, İzlanda-Türkiye mücadelesinin tarih ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda? İşte detaylar...

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ KADROSU KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.




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