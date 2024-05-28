General Hospital isimli pembe dizideki rolüyle tanınan Johnny Wactor, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü öldüğü açıklandı. Wactor, 25 Mayıs 2024'te, Los Angeles Şehir Merkezindeki Pico Bulvarı'nda, 37 yaşındayken, üç adamın aracından bir katalitik konvertör çalmaya çalışması sırasında öldürüldü. Onu vurup olay yerinden kaçtılar. Wactor hastaneye kaldırıldı ve burada öldüğü açıklandı.
Johnny Wactor kimdir?
Johnny Wactor, 31 Ağustos 1986'da ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde doğdu. General Hospital (1963) , Sibirya (2013) ve USS Indianapolis: Cesur Adamlar (2016) filmleriyle tanınan oyuncu ve yapımcıydı . 25 Mayıs 2024'te Los Angeles, Kaliforniya, ABD'de hayatını kaybetti.
Johnny Wactor, General Hospital dizisinde Brando Corbin'i ve Sibirya dizisinde Johnny'yi canlandırmasıyla tanınan Amerikalı bir aktördü.
Summerville, Güney Carolina'da büyüdü ve 2009 yılında College of Charleston'dan mezun oldu. Televizyona ilk çıkışını 2007'de Army Wives'la yaptı.