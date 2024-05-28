Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 tarihinde Dronten, Hollanda'da doğmuş bir profesyonel futbolcudur. Ziyech, profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında Heerenveen takımında başladı, daha sonra 2014 yılında FC Twente'ye transfer oldu. Hakim Ziyech, şu anda, Galatasaray'da sağ kanat veya ofansif orta saha pozisyonlarında oynamakta. İşte Hakim Ziyech hayatı, biyografisi, futbol kariyeri ve oynadığı maçlar, attığı goller.