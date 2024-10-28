Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim 2024 Kabine gündeminde neler var? Emekliye bayram ikramiyesi...

"Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim 2024 Kabine gündeminde neler var?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 14 Ekim'de Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde artan şiddet olayları ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 28 Ekim tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...