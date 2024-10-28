Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim 2024 Kabine gündeminde neler var? Emekliye bayram ikramiyesi...

"Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 14 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ana gündeminde, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve artan şiddet olayları yer almıştı. Yeni Kabine toplantısının ise tarihi belli oldu. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
"Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim 2024 Kabine gündeminde neler var?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 14 Ekim'de Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde artan şiddet olayları ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı ise bugün yapılacak. Peki, 28 Ekim tarihli Kabine gündeminde neler var? Gözler Kabine toplantısı kararlarında...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son olarak 14 Ekim 2024 tarihinde bir araya gelen Kabine, yeni toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Kabine toplantısının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar olacak.
Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendirilecek.
Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınacak.