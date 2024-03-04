Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yani 12 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı.

Bir sonraki toplantının bu hafta yani 5 Mart Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak toplantı tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK? (4 MART 2024)

Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.

Kabine toplantısında ilk gündem başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

Ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et başta olmak üzere gıda fiyatları masada olacak.

Kabine toplantısında savunma başlığında ise ABD'den F-16 alım süreci de değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'na gelen "Taslak Teklif ve Kabul Mektubunun" detayları ele alınacak.

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.







