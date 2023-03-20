Rahmet pınarının aktığı, bereket, bolluk ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam kılınacak ve bu gece ilk sahur yapılacak. 23 Mart 2023 akşam namazı ile ilk iftar yapılacak. Peki Ramazan'da kaç saat oruç tutacağız? İşte ayrıntılar...

KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

İmsak ile başlayan ve akşam vaktini girmesiyle sona eren oruç için ilk sahur bu gece yapılacak. 2023'te Türkiye'de Ramazan Ayı boyunca ortalama 16 saat boyunca oruç tutulacak. Bu vakit ilk günler biraz kısa başlasa da, mevsimden dolayı gün gün uzayacak. Türkiye'de sahur vakitleri bu yıl 04.33 ila 05.43 arası olacak. İftar vakitleri ise Iğdır'da ilk iftar 18.25'te olurken Edirne'de ilk iftar 19:35'te yapılacak. Bu da Türkiye'nin ortalama olarak 15 saat oruç tutacağı anlamına geliyor.

2022'DE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULDU?

Ramazanın birinci günü en uzun oruç 15 saat 56 dakikayla Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 22 dakikayla Hatay'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşti. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapıldı.

İLK VE SON ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak. Son oruç arefe günü olan olan 20 Nisan Perşembe günü tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.







